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  4. Veliden hamile öğretmene sınıfta öğrencilerin önünde saldırı! O anlar kamerada... Öğretmen baygınlık geçirdi

Veliden hamile öğretmene sınıfta öğrencilerin önünde saldırı! O anlar kamerada... Öğretmen baygınlık geçirdi

19.12.2023 19:32 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’de bir okulda, hamile öğretmeni darp eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan veli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Velinin öğretmene saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Öğretmenin olay yerinde kısa süreli baygınlık ve şok geçirdiği öğrenildi. Öte yandan öğrencinin gelişim ve eğitim süreçlerinden kaynaklı veli ile öğretmen arasında süregelen bir anlaşmazlığın olduğu anlaşıldı.

Olay, 13 Aralık Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde bulunan Hacı Ali Osman Gül İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, veli M.Ö. okul binasına girmek istedi. İzin verilmeyince okul binasına zorla girerek, hamile öğretmen E.Ç.’ye sınıfta öğrencilerinin önünde hakaretler savurarak saldırdı. Ardından olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi R.Ç.’ye yumruk atarak burnunu kırdı. Öğretmen E.Ç.’nin olay yerinde kısa süreli baygınlık ve şok geçirdiği öğrenildi. Güvenlik görevlisi R.Ç. ise hastanede tedavi altına alındı.

Keşfet

BAŞAKŞEHİR'DE HAMİLE ÖĞRETMENE SALDIRAN VELİ KAMERADA

Öğretmen ve güvenlik görevlisi, polis merkezine giderek şikayetçi olurken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ANLAŞMAZLIK ÇOCUKTA DİSLEKSİ OLABİLECEĞİ BİLGİSİ VERİLİNCE BAŞLAMIŞ

ANLAŞMAZLIK ÇOCUKTA DİSLEKSİ OLABİLECEĞİ BİLGİSİ VERİLİNCE BAŞLAMIŞ

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri yaptıkları tahkikatta; öğrencisinin gelişim ve eğitim süreçlerinden kaynaklı veli ile öğretmen arasında süregelen bir anlaşmazlığın olduğu, anlaşmazlığın sınıf öğretmeni ile okul rehberlik servisinin çocukta disleksi olabileceği bilgisinin veliyle paylaşılması üzerine velinin bunu kabul etmemesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

OKUL BİNASINA RANDEVUSUZ ALINMAMASINA KARAR VERİLMİŞ

OKUL BİNASINA RANDEVUSUZ ALINMAMASINA KARAR VERİLMİŞ

Öte yandan velinin çocuğunu neredeyse her gün okula geç getirmesi, öğrenci ile sınıfa girmek istemesi, sınıfta beklemesi ve bu sırada öğretmeni söz, fiil ve davranışlarıyla rahatsız etmesi üzerine okul müdürlüğü tarafından Bakanlığın uygulamaları doğrultusunda adı geçen kişinin okul binasına randevusuz alınmamasına karar verildiği öğrenildi.

Alınan bu karardan öğretmeni sorumlu tutan veli, olay günü zorla ve öfkeli bir şekilde doğrudan sınıfa dalarak, öğretmen ve öğrencilerin derste olduğu esnada darp ettiği tespit edildi.

Öte yandan, Eğitim Bir-Sen de okul önünde açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen saldırı veli
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