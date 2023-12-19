Veliden hamile öğretmene sınıfta öğrencilerin önünde saldırı! O anlar kamerada... Öğretmen baygınlık geçirdi

ANLAŞMAZLIK ÇOCUKTA DİSLEKSİ OLABİLECEĞİ BİLGİSİ VERİLİNCE BAŞLAMIŞ

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri yaptıkları tahkikatta; öğrencisinin gelişim ve eğitim süreçlerinden kaynaklı veli ile öğretmen arasında süregelen bir anlaşmazlığın olduğu, anlaşmazlığın sınıf öğretmeni ile okul rehberlik servisinin çocukta disleksi olabileceği bilgisinin veliyle paylaşılması üzerine velinin bunu kabul etmemesinden kaynaklandığı anlaşıldı.