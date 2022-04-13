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Vücudunuzun kötü görünmesine neden olan parçalar

13.04.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetlerimiz bizi olduğumuzdan uzun ve ince gösterebiliyor. Doğru kıyafet parçaları ile istenilen görünüm elde edilebiliyor. Fakat proporsiyona uygun giyinmemek zarif vücut hatlarınızın olduğundan çok daha kaba gözükmesine neden oluyor. En ince ve uzun vücutlu kadınların bile bu parçaları tercih etmemeleri gerekiyor.

Kadınların çoğu ince ve uzun görünmek istiyor. Doğru parçalar ile bu görünümü kolayca elde edebiliyorlar. Kendi vücudunuzu tanımak giyinirken önemli adımların en başında yer alıyor. Midi boy giymek gibi hatalar bacak boyunuzu olduğundan çok daha kısa gösteriyor. Bazı parçalardan uzak durarak vücudunuza uygun bir gardırop oluşturabilirsiniz.

BU PARÇALARI KULLANMAYIN

DİZDE BİTEN ETEKLER

DİZDE BİTEN ETEKLER
Etek ve elbise boyları vücut şeklinizi oldukça etkilemektedir. Midi boy ve dizin üzerinde biten çan etekler bacak boyunuzun oldukça kısa gözükmesine sebep olacaktır. Bunlar yerine ya uzun ya da daha kısa parçalar seçebilirsiniz.

PİLELİ ETEK VE ELBİSELER

PİLELİ ETEK VE ELBİSELER
Pileli etek ve elbiseler kişiyi fazlasıyla kilolu ve kısa göstermektedir. Bu yüzden pile içeren etek ve elbiselerden uzak durmalısınız.

DÜŞÜK BEL

DÜŞÜK BEL
Düşük bel son zamanlarda moda olsa da ne kadar ince ve uzun olunsa da vücut proporsiyonunu yanlış göstermektedir. Üst bedenin alt bedene göre fazlasıyla uzun gözükmesine neden olan düşük beller bacaklarınızı kısa gösterecek basenlerinizin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Düşük bel yerine yüksek bel etek veya pantolonları tercih edebilirsiniz.

FIRFIRLI PARÇALAR

FIRFIRLI PARÇALAR
Fırfırlı parçalar belinizin ve kalçanızın daha kalın gözükmesine neden olmaktadır. Daha ince gözükmez istiyorsanız fırfırlı bluzlerden ve elbiselerden uzak durmanız gerekmektedir.

A ŞEKİLLİ ELBİSELER VE ETEKLER

A ŞEKİLLİ ELBİSELER VE ETEKLER
A kesim vücut proporsiyonuna uygun bir kesim değildir. Bu elbiseler çok daha kilolu gözükmenize neden olmaktadır.
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