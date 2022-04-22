Vücut çatlakları için evde yapacağınız etkili ve basit yöntemler

Vücut çatlakları hem kadınlarda hem de erkeklerde görülüyor. Erkekler vücut çatlaklarını pek önemsemeseler de kadınlar bu konuyu oldukça problem haline getirebiliyor. Beslenme alışkanlıkları, hızlı kilo alıp verme, genetik faktörler, hamilelik, kuru cilt vücut çatlaklarına neden olan etkenler arasında yer alıyor. Vücut çatlakları vasküler lazer, fraksiyonel lazer tedavisi, abdominoplasti (karın sıkışması) vb. birçok kimyasal ve cerrahi tedavi gibi yöntemlerle giderilebiliyor. Ancak bunlara para vermek istemiyorsanız evde kendi uygulayacağınız doğal yöntemler ile de çatlak görünümünü azaltabilirsiniz. Hürriyet’in haberine göre doğal yollar ile vücut çatlaklarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

VÜCUT ÇATLAKLARINI GEÇİRECEK DOĞAL TARİFLER

DOĞAL YAĞLAR İLE KREM Yağ masajı cildi nemli tutar, bu da elastikiyetini artırır ve yara izlerinin çabuk iyileşmesini sağlar. En sevdiğiniz doğal yağların birkaç damlasını bir taşıyıcı yağ ile karıştırarak kendi nemlendiricinizi hazırlayın. Sorunlu bölgeye yağ ile birkaç dakika masaj yapın. Yağı mümkün olduğunca uzun süre bölgenin üzerinde bırakın. Bu yağ karışımını günde iki kez düzenli olarak uygulayın. Badem yağı veya üzüm ile Hindistan cevizi yağını karıştırıp nemlendirici yapabilirsiniz. Diğer bir karışım önerisi ise akşam çuha çiçeği, kenevir tohumu ve lavanta esansiyel yağları ile Hint yağı veya jojoba yağı.

KAKAO YAĞI Çatlak izlerinden kurtulmak istiyorsanız, uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem de organik kakao yağıdır. Çatlakların olduğu bölgeye günde iki defa kakao yağı ile masaj yapın. Aynı işlemi shea yağı ile de yapabilirsiniz. Hem kakao yağı hem de shea yağı, cilt tarafından kolayca emilir. Ayrıca cildi nemlendirir ve cilt hücrelerini yeniler. Shea yağı aynı zamanda cilt elastikiyetini artıran ve kuruluğu önleyen A ve E vitaminlerini içerir.

ALEO VERA Aloe vera jeli, iyileşmeyi teşvik eder ve birkaç gün içinde belirgin sonuçlar gösterir. Ayrıca cildi rahatlatır ve nemlendirir. Bununla birlikte, bu ilaç yalnızca erken evre çatlaklar için işe yarar. Aloe vera yaprağını kesin ve jeli çıkarın. Etkilenen bölgeye uygulayın ve cildiniz tarafından iyice emilene kadar masaj yapın. Durulamayın. Günde iki kez uygulayın.

VAZELİN Vazelin tıkayıcı bir ajandır, yani ciltteki nemi hapseder. Böylece kuru ve gergin cildi iyileştirir. Çatlaklara uygulayın ve 5-10 dakika masaj yapın. Yatmadan önce her gece bunu uygulayın ve sonuçlarını görün.