Yağmur, çamur, fırtına! Bugün aniden başlayacak, öğlen kuvvetlenebilir; İstanbul için uyarı geldi... Meteoroloji'den son dakika hava durumu

Mart ayı biterken soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde hakim. Bugün hem lodos fırtınası hem de birçok ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara da kuvvetli yağıştan nasibini alacak iller arasında. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak, bugün hava durumu nasıl? Hava durumu için gelen uyarılar ve açıklamalar şöyle...
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat çekti: "Sabah saatlerinde kıyı Ege, Trakya, öğlenden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış kuvvetli. Marmara, Ege'de rüzgar güneyden zamanla fırtına hızında esecek. Yağış akşam İç Anadolu, gece ve yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kayacak."
Hava Forum adlı sosyal medya hesabından da bugün beklenen lodos fırtınasına yönelik şöyle bir uyarı geldi: "Dikkat! Sabah Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun batısında aniden lodos fırtınası başlayacak. Öğlen lodos epey kuvvetli. Bugün hem lodos, hem Ay tutulması, hem Güneş patlaması etkileri var, bu bilinçte olalım..."
Lodos dışında bu hafta bir de çamur yağmuru bekleniyor. Hava Forum'un açıklamaları şöyle: "İstanbullular yeni haftada meteorolojik bolluk var. Yeni haftaya lodosla başlıyoruz. Sonra sağanak yağmur geçişimizle birlikte kuzeyli rüzgar ve serinleme var. Sonra Afrika'dan tozlar geliyor. Sonra çamur yağmuru... Çarşamba günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde Afrika çamur yağmuru var."
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.