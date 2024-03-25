Yağmur, çamur, fırtına! Bugün aniden başlayacak, öğlen kuvvetlenebilir; İstanbul için uyarı geldi... Meteoroloji'den son dakika hava durumu

Mart ayı biterken soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde hakim. Bugün hem lodos fırtınası hem de birçok ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara da kuvvetli yağıştan nasibini alacak iller arasında. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak, bugün hava durumu nasıl? Hava durumu için gelen uyarılar ve açıklamalar şöyle...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

