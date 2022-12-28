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Yaşanan ağrıların ve şişkinliklerin en büyük sebebi! Midede gaza neden olan yiyecekler

28.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerden sonra yaşanan gaz ve şişkinlik hissi oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu durumu geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Uzmanlar uzun süreli hazımsızlık yaşayanların doktora görünmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak basit hazımsızlıklar sıklıkla yediğimiz yiyeceklerden kaynaklanabiliyor. İşte midede ağrı, gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecekler...

Toplumda birçok kişi midesinde şişkinlik yaşamaktadır. Bu şişkinliklerin altında ciddi nedenler olabilse de genellikle şişkinliklere sebep olan etken tüketilen yiyeceklerdir. Midedeki gazın ve şişkinliğin giderilmemesi dayanılmaz ağrılara ve rahatsızlık hissine sebep olmaktadır. Gaz ve şişkinlik şikayetlerini iki şey tetikleyebilir. İlk şey yemek yerken, içerken, sigara içerken veya sakız çiğnerken hava yutmaktır. İkinci şey ise, özellikle sindirimi zor olan yiyeceklerdir.

ŞİŞKİNLİĞE NEDEN OLAN YİYECEKLER

PEYNİR

PEYNİR
Peynir gibi süt ürünleri laktoz adı verilen bir şeker içerir. Bazı insanların laktoza karşı intoleransı vardır ve onu gerçekten sindiremezler. Bağırsaktaki bakteriler laktozu fermente ettiğinde şişkinlik oluşabilir. Bu işlem, gaz ve şişkinliğe neden olabilecek karbondioksit, hidrojen ve metan gibi gazlar oluşturur. Peynir, süt veya yoğurt gibi süt ürünlerini azaltmak, laktoz intoleransı olan kişiler için bir çözüm olabilir. Çeşitli laktoz içermeyen süt ürünleri de iyi seçeneklerdir.

BEZELYE VE MERCİMEK

BEZELYE VE MERCİMEK
Bu baklagiller özellikle bezelye ve mercimek yemeye alışkın olmayan kişilerde gaza neden olabilir. Bu iki fasulye türü sindirilemeyen oligosakkaritler, yani rafinoz içerdikleri için gazı tetikleyebilirler. RDN'den beslenme uzmanı Lisa R Young, "Vücudumuz rafinozu parçalamak için gereken enzimlere sahip değil" diye açıklıyor. Ancak bezelye ve mercimek yemenin gaz veya şişkinliği tetiklememesi için yapabileceğiniz birkaç numara var. Böyle bir numara, bezelye veya mercimekteki rafinoz içeriğini azaltmak için fasulyeleri pişirmeden önce ıslatmaktır.

YULAF

YULAF
Yulaf, lif içeriği bakımından zengin bir karbonhidrat kaynağıdır. Ancak çok fazla lif tüketmek gazı tetikleyebilir. Bunun nedeni, bağırsaktaki bakterilerin lifi sindirirken gaz üretmesidir. Yulaf veya diğer yüksek lifli gıdaların tüketimi gaz ve mide şişkinliği şikayetlerine neden olmaması için yapılabilecek birkaç şey var. Bunlardan biri yüksek lifli yiyecekleri yavaş yavaş yemektir. Yardımcı olan başka bir şey de daha fazla su içmek ve özenle egzersiz yapmaktır.

SAKIZ

SAKIZ
Çoğu şekersiz veya düşük karbonhidratlı sakız ürünleri genellikle şeker alkolleri içerir. Bunun nedeni, şeker alkollerinin kalori ve karbonhidrat bakımından daha düşük olması, ancak normal şekere benzer tatlı bir tat verebilmesidir. Aşırı şekerli alkol tüketimi şişkinliği, gazı, krampları ve ishali tetikleyebilir. Sıradan sakız tüketimi, gaz veya mide şişkinliği şikayetlerini tetikleyebilir. Sakız çiğnerken yutulan hava nedeniyle bu şikayet ortaya çıkabilir.
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