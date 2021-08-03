Yaz hastalıklarına karşı nasıl korunmalıyız? İşte alınması gereken önlemler

Yaz hastalıkları, genelde tatile ayrılan planlar nedeniyle pek önemsenmese de önlem almanın hayati öneme sahip olduğu hastalıklar arasında yer alır. Tatilin ve güzel havanın tadını çıkarmak için doğayla ve farklı ortamlarla buluşan kişiler, önlem almadığından birçok bakteriyel, paraziter ve mantar enfeksiyonlarına karşı korumasız kalabilir.

YAZ AYLARINDA SAĞLIĞI TEHDİT EDEN TEK HASTALIK COVID-19 DEĞİL!

Pandeminin gölgesinde geçirdiğimiz yaz mevsiminde beslenmeden tatil planlarına dek birçok konuya her zamankinden fazla özen göstermek gerekiyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya “Yaz mevsimi tatil planlarının yapıldığı, sosyal mesafenin kısaldığı ve dikkatin daha çok dağıldığı bir dönem. Toplumsal aşılanma oranının artışıyla birlikte Covid-19 tedbirleri konusunda biraz daha rahatız, daha serbest hareket ediyoruz. Ancak, Covid-19 salgını hala bir risk ve aslında bu rahatlığa, sosyal mesafelerin kısalmasına da izin vermiyor! Bir yandan Covid-19’un bulaşma riski devam ederken bir yandan da, yaza özgü enfeksiyon hastalıkları hayatımızı zorlaştırıyor, kısıtlıyor. Yaz enfeksiyonlarından korunmak için bazı kurallara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor” diyor.

EN SIK GÖRÜLEN YAZ HASTALIKLARI

Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya; yazın en sık görülen bakteriyel, viral, paraziter ve mantar enfeksiyonlarından korunmanın yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.