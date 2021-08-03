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Yaz hastalıklarına karşı nasıl korunmalıyız? İşte alınması gereken önlemler

03.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz hastalıkları sıcak havalar nedeniyle geçmek bilmeyen günlerin art arda yaşanmasına neden olabilir. Kış aylarına göre daha dayanılmaz olarak görülen yaz hastalıkları, genelde yapılan tatiller ya da seyahatlerden kaynaklanır. Yaz hastalıkları deyince akla ilk olarak klima nedeniyle yaşanan ısı değişimlerinden dolayı soğuk algınlıkların gelse de düşünülenden farklı bir sıralamayla karşılaşmak mümkündür. Peki en sık görülen yaz hastalıkları nelerdir, nasıl önlem almak gerekir?

Yaz hastalıkları, genelde tatile ayrılan planlar nedeniyle pek önemsenmese de önlem almanın hayati öneme sahip olduğu hastalıklar arasında yer alır. Tatilin ve güzel havanın tadını çıkarmak için doğayla ve farklı ortamlarla buluşan kişiler, önlem almadığından birçok bakteriyel, paraziter ve mantar enfeksiyonlarına karşı korumasız kalabilir.

YAZ AYLARINDA SAĞLIĞI TEHDİT EDEN TEK HASTALIK COVID-19 DEĞİL!

Pandeminin gölgesinde geçirdiğimiz yaz mevsiminde beslenmeden tatil planlarına dek birçok konuya her zamankinden fazla özen göstermek gerekiyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya “Yaz mevsimi tatil planlarının yapıldığı, sosyal mesafenin kısaldığı ve dikkatin daha çok dağıldığı bir dönem. Toplumsal aşılanma oranının artışıyla birlikte Covid-19 tedbirleri konusunda biraz daha rahatız, daha serbest hareket ediyoruz. Ancak, Covid-19 salgını hala bir risk ve aslında bu rahatlığa, sosyal mesafelerin kısalmasına da izin vermiyor! Bir yandan Covid-19’un bulaşma riski devam ederken bir yandan da, yaza özgü enfeksiyon hastalıkları hayatımızı zorlaştırıyor, kısıtlıyor. Yaz enfeksiyonlarından korunmak için bazı kurallara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor” diyor.

EN SIK GÖRÜLEN YAZ HASTALIKLARI

Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya; yazın en sık görülen bakteriyel, viral, paraziter ve mantar enfeksiyonlarından korunmanın yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

DİZANTERİ

Dışkıyla, iyi yıkanmamış ellerle ve besinler aracılığıyla bulaşır. Yüksek ateş, kusma, kanlı ishal, iştah kaybı ve kırgınlık vardır. Korunmak için el ve tuvalet hijyenine özen gösterilmeli, meyve ve sebzeler bol sirkeli suyla yıkanmalıdır. Tedavisinde mutlaka bir hekimin düzenlediği antimikrobiyal ilaçlar kullanılmalıdır. Bazen hastanede tedavi gerekebilir.

BESİN ZEHİRLENMESİ

BESİN ZEHİRLENMESİ
Çoğunlukla stafilokok adındaki bakterilerin toksinleriyle oluşur. Nadiren E.coli ve salmonella da neden olabilir. Stafilokok toksinleri en çok çiğ/pişmiş et, krema, dondurma ve açıkta tutulan yiyeceklerde bulunur. Bulaşık besini yedikten 6-8 saat sonra kusma, ishal, kırıklık başlar. Bu süreç gürültülü olsa da, yaklaşık 12 saat içinde kendiliğinden tamamlanır. Antibiyotik tedavisine ihtiyaç yoktur. Kaybedilen sıvı ve elektrolitler ağız yolu ile ya da damardan takviye edilir.

ROTA VİRÜSÜ

ROTA VİRÜSÜ
Rota virüsü özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda bağırsak iltihabına yol açan bir virüstür. Hastalık şiddetli ateş, ishal ve kusma ile kendini gösterir, dışkı ile bulaşır, her mevsimde görülür. Çok şiddetli sıvı kaybıyla ölüme neden olabilir. Özgül bir ilacı yoktur, korunmak için aşı geliştirilmiştir.

TURİST DİYARESİ

TURİST DİYARESİ
Seyahat, tatil, iş gezisi gibi nedenlerle gezen kişilerde görülür. E.coli ya da giardia adlı mikroplar ile hastalık oluşur. Genellikle az gelişmiş coğrafyalara yapılan gezilerde daha sık görülmektedir. Tedavisinde antimikrobial ilaçlar kullanılır. Temel neden el, tuvalet hijyeni eksikliğidir.

SALMONELLA ENFEKSİYONLARI

SALMONELLA ENFEKSİYONLARI
En tipik örneği tifo ve paratifodur. Yüksek ateş, kırgınlık, ishal, eklem ağrıları, karın ağrıları sık görülür. Dışkı aracılığı ile bulaşır. Aracıları eller ve besinlerdir. Genellikle hastanede yatırılarak, antibiyotik desteğiyle tedavi gerekir.
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Anahtar Kelimeler:
idrar yolu enfeksiyonu
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