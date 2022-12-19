Yemeden önce tekrar düşünün! Bağırsakları mahvediyor: Bağırsak sağlığı için uzak durmanız gereken yiyecekler

Bağırsak sorunları yaşam kalitesinin oldukça düşmesine neden oluyor. Hem dıştan hem de içten çok çeşitli problemlere yol açan bağırsak sorunlarından korunmak için sağlıklı beslenmeye önem vermek ve bazı yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. Gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal ve reflü kişinin yaşayabileceği semptomlardan sadece birkaçıdır. Bu semptomların bazıları sindirim sistemindeki kronik bir durumla ilişkili olabilirken, diğerleri bir veya daha fazla belirli gıda maddesine duyarlılıktan kaynaklanabilir. Her iki senaryoda da yedikleriniz bağırsak sağlığınızı etkileyebilir. Sindirim sorunlarınızın kaynağı ne olursa olsun, sindirim rahatsızlığı yaşarken uzak durmanız gereken birkaç yiyecek vardır çünkü bunlar yaşadığınız semptomları daha da kötü hissettirebilir.

BAĞIRSAK PROBLEMLERİNİ ARTIRAN YİYECEKLER

CİPS Tuzlu, kıtır kıtır ve lezzetli cipsler uygun bir atıştırmalık olabilir, ancak sindirim sorunlarınızı şiddetlendirebilirler. Cips, beyaz ekmek ve hamur işleri gibi çok sayıda basit karbonhidrat içeren yiyecekler, sindirim sisteminde hızla hareket etme eğilimindedir ve genellikle şişkinliğe ve gaza neden olur. Cipsler, kızartıldıkları için başka bir sindirim zorluğu katmanına sahiptir. Yüksek yağlı yiyecekler , sindirim sisteminde yaygın bir sorun olan mide yanmasına neden olmakla ünlüdür . Buradaki tek suçlu cips değil, işlenmiş ürünler, patates kızartması ve yağlı et gibi yağlı yiyecekler mide ekşimesi olasılığını artırabilir.

ŞEKERSİZ SAKIZ Sakızın sindirim sisteminizi etkilemesi sizi şaşırtabilir, ancak birçok şekersiz sakız çeşidi şeker alkollerinden yapılır. Bu bileşik, şeker kadar kalori içermeyen yiyeceklerde tatlılık sağlamak için kullanılır. Bununla birlikte, bu şeker alkolleri vücut tarafından tam olarak sindirilemez ve bu nedenle sindirim rahatsızlığına neden olabilir. Şişkinlik, gaz ve ishal, kişinin yaşayabileceği en yaygın semptomlardan bazılarıdır. Şekersiz şekerlerde, protein barlarında ve şekersiz olacak şekilde değiştirilmiş diğer ürünlerde de şeker alkolleri bulabilirsiniz.

ŞEKER Şeker alkolleri gibi şeker ikameleri bağırsaklarınız için güvenli olmayabilirken, rafine şeker de sorun teşkil edebilir. Şeker, tahıl gevreği ve unlu mamullerdeki gibi ilave şekerin , bağırsaklar da dahil olmak üzere vücut üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğu görülüyor. Araştırmalar, bu eklenen şekerin bağırsaktaki proinflamatuar özellikleri artırabileceğini ve bunun da yararlı bağırsak bakterilerinin dengesizliği ve metabolik düzensizlik dahil olmak üzere bir dizi soruna yol açabileceğini gösteriyor. Uzun bir süre sıfır şekerli bir diyet uygulamak gerçekçi değildir, bu nedenle yapabileceğiniz en iyi yaklaşım fazla şekeri mümkün olduğunca kesmektir. Şekerli tatlıyı meyveyle değiştirin, kahvenizdeki tatlandırıcıyı yarı yarıya azaltın ve şekeri kakaolu fındıkla değiştirin.

LAHANA Bu sebze, şişkinlik, kramplar ve gaz gibi semptomlarla sindirim rahatsızlığına neden olmasıyla ünlüdür. Lahana, brokoli ve brüksel lahanası gibi diğer ortak sebzeleri içeren bir grup olan turpgiller kategorisinin bir parçasıdır. Bu sebze grubu, gaza neden olduğu bilinen rafinoz adı verilen bir şeker içerir . Bazıları için, bu sebzeleri yemeden önce pişirmek, sindirim rahatsızlığı olasılığını azaltabilir, ancak bazılarının tamamen uzak durması gerekebilir.