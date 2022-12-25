Yemeden önce tekrar düşünün! Bu yiyecekler boyun kısa olmasına neden oluyor

Uzun boy genellikle istenen özellikler arasında yer alıyor. Daha uzun olmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Boyun uzunluğu ile ilgili genetik ve büyüme çağında yapılan sporlar en büyük etkiyi taşısa da beslenme de boy ile yakından bağlantı kuruyor. Araştırmacılar belirli yiyecekleri çok miktarda yemenin büyüme geriliği ile ilişkili olabileceğini bulmuşlardır.

BOYUN KISALMASINA NEDEN OLAN YİYECEKLER

SOYA Araştırmalar soya sütü ve diğer bitkisel sütleri tüketen çocukların boy boylarının inek sütü tüketenlere göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, soyanın vücudun kalsiyumu işlemesini önlemesidir: büyümeyi engelleyen etki, tofu, yoğurt ve soya sütünde de bulunan fitik asitten kaynaklanır. Ve sağlıklı kemik büyümesi için kalsiyum gereklidir, bu nedenle soyada aşırıya kaçmayın ve çocuğunuza da çok fazla vermeyin.

PİRİNÇ Bulgu şaşırtıcı olabilir, çünkü pirinci temelde sağlıklı bir gıda olarak görüyoruz , ancak bu her miktar için geçerli değil! Gelişmekte olan vücut çok fazla pirinç alırsa, ona karbonhidrat sağlar, ancak yeterli miktarda protein ve vitamin alamaz.

FAST FOOD Bu tür şeyleri her zaman tüketmek birçok yönden zararlıdır: büyüme açısından, çoğunlukla bunlar gıda olduğu için. Sürekli olarak patates kızartması yiyen bir çocuk potansiyel boyuna ulaşamayacaktır.

ASİTLİ İÇECEKLER Yüksek fosfor içeriği bu içecekleri gerçekten tehlikeli hale getirir : Fosforun kemik yoğunluğu üzerinde zararlı bir etkisi vardır.