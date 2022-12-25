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  4. Yemeden önce tekrar düşünün! Bu yiyecekler boyun kısa olmasına neden oluyor

Yemeden önce tekrar düşünün! Bu yiyecekler boyun kısa olmasına neden oluyor

25.12.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketilen gıdaların sağlığımız için ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçek. Çocukluktan itibaren kemik sağlığını korumak ve büyümeye yardımcı olmak için süt ve süt ürünlerinin kullanılması öneriliyor. Bu besinlerin boyun uzamasına katkı sağladığı biliniyor. Ancak faydalı besinlerin dışında boyun kısa kalmasına neden olan ve yaygın olarak tüketilen gıdalar da bulunuyor. İşte boyun büyümesini engelleyen o besinler...

Uzun boy genellikle istenen özellikler arasında yer alıyor. Daha uzun olmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Boyun uzunluğu ile ilgili genetik ve büyüme çağında yapılan sporlar en büyük etkiyi taşısa da beslenme de boy ile yakından bağlantı kuruyor. Araştırmacılar belirli yiyecekleri çok miktarda yemenin büyüme geriliği ile ilişkili olabileceğini bulmuşlardır.

BOYUN KISALMASINA NEDEN OLAN YİYECEKLER

SOYA

SOYA
Araştırmalar soya sütü ve diğer bitkisel sütleri tüketen çocukların boy boylarının inek sütü tüketenlere göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, soyanın vücudun kalsiyumu işlemesini önlemesidir: büyümeyi engelleyen etki, tofu, yoğurt ve soya sütünde de bulunan fitik asitten kaynaklanır. Ve sağlıklı kemik büyümesi için kalsiyum gereklidir, bu nedenle soyada aşırıya kaçmayın ve çocuğunuza da çok fazla vermeyin.

PİRİNÇ

PİRİNÇ
Bulgu şaşırtıcı olabilir, çünkü pirinci temelde sağlıklı bir gıda olarak görüyoruz , ancak bu her miktar için geçerli değil! Gelişmekte olan vücut çok fazla pirinç alırsa, ona karbonhidrat sağlar, ancak yeterli miktarda protein ve vitamin alamaz.

FAST FOOD

FAST FOOD
Bu tür şeyleri her zaman tüketmek birçok yönden zararlıdır: büyüme açısından, çoğunlukla bunlar gıda olduğu için. Sürekli olarak patates kızartması yiyen bir çocuk potansiyel boyuna ulaşamayacaktır.

ASİTLİ İÇECEKLER

ASİTLİ İÇECEKLER
Yüksek fosfor içeriği bu içecekleri gerçekten tehlikeli hale getirir : Fosforun kemik yoğunluğu üzerinde zararlı bir etkisi vardır.

MISIR

MISIR
Bu da listede şaşırtıcı bir öğe olabilir: Kendi başına büyümeyi engellemez, ancak en küçük çocuklarda büyümeyi engelleyen aflatoksinlerle kirlenmiş olabilir.
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Mısır Fast food Soya Pirinç boy içecekler kısa

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