Yeni bir fay mı? O ilde 19 günde 150 mikro deprem! 'İstanbul ya da Marmara depremi değil; beklenen Anadolu depremi'

Prof. Dr. Bekler, "Çok fazla bir deprem olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yaklaşık 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın mikro deprem diye tabir ettiğimiz küçük depremlerin bu bölgenin gerilme ortamına bağlı olarak oluştuğunu görüyoruz. Bu büyük bir depremin ya da farklı bir yer hareketliliğinin öncüsü ya da belirteci olduğunu söylememiz mümkün değil. Kaldı ki o bölgede bölgenin aktif faylarına yakın ya da bu depremleri üretecek bir fay görülmemekte." ifadelerini kullandı.