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Yeni bir fay mı? O ilde 19 günde 150 mikro deprem! 'İstanbul ya da Marmara depremi değil; beklenen Anadolu depremi'

23.02.2024 16:38
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın mikro deprem meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, "Zaman zaman bu gerilmelerin neticesinde bu küçük depremlerin oluşturduğu yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konusu olabilir" dedi.

Biga ilçesinde 4 Şubat'tan bu yana mikro ölçekli toplamda 150 deprem meydana geldi. Hareketlilik sonrasında ÇOMÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, bölgedeki son durumla ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Bekler, bu hareketliliğin büyük bir depremin öncüsü olmadığını belirtip, yeni bir fayın ortaya çıkabileceğini söyledi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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PROF. DR. BEKLER: BİGA'DA YENİ BİR FAYIN ORTAYA ÇIKTIĞINI SÖYLEMEK SÖZ KONUSU OLABİLİR

Prof. Dr. Bekler, bu tür deprem yoğunluklarının yaşanmasının normal olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Bekler, "Çok fazla bir deprem olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yaklaşık 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın mikro deprem diye tabir ettiğimiz küçük depremlerin bu bölgenin gerilme ortamına bağlı olarak oluştuğunu görüyoruz. Bu büyük bir depremin ya da farklı bir yer hareketliliğinin öncüsü ya da belirteci olduğunu söylememiz mümkün değil. Kaldı ki o bölgede bölgenin aktif faylarına yakın ya da bu depremleri üretecek bir fay görülmemekte." ifadelerini kullandı.

Devamında Bekler, "Zaman zaman bu gerilmelerin neticesinde bu küçük depremlerin oluşturduğu yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konusu olabilir. Daha detaylı yer bilimleri çalışmasıyla ortaya çıkacak olan bir durum." dedi.

Bekler, "Bunu Doğu Anadolu'da, Batı Anadolu'nun farklı bölgelerinde de görebiliyoruz. Biga zaten oldukça karmaşık bir bölge. Türkiye'deki tektonik yapılar içerisinde farklı tektonik rejimlerin geliştirdiği ciddi bir gerilme alanları oluşturan karmaşık bir bölge. Dolayısıyla bunu herhangi bir yere olumsuz anlamda çevirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

MARMARA'YA ETKİSİ

MARMARA'YA ETKİSİ

Prof. Dr. Bekler, Biga'daki deprem hareketliliğinin beklenen büyük Marmara Depremi'ne etkisinin olup, olmayacağı konusunu da değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale Biga
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