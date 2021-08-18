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Yeni Nissan Z görücüye çıktı!

18.08.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil üreticisi Nissan, merakla beklenen yeni Nissan Z'yi tanıttı. Daha önce tanıtılan Z Proto'ya oldukça benzeyen yeni Nissan Z, dikkat çekici dokunuşlara sahip.

Yeni nesil Nissan Z resmen ortaya çıktı. Otomobil üreticisi Nissan, özel bir etkinlikte tamamen yeni Nissan Z spor otomobilin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni nesil spor otomobil, deyim yerindeyse geçmişi ve geleceği bir araya getiriyor.

İŞTE YENİ NISSAN Z

Yeni Z'nin şık bir tasarıma sahip olduğunu söylemek gerek. Model, bir sene önce tanıtılan Z Proto'ya oldukça benziyor.
Otomobilin içinde ise 8 inç dokunmatik ekran, klima kontrol düğmeleri ve dijital gösterge paneli bulunuyor.
Nissan tarafından "modern çağ için ulaşılabilir bir spor otomobil" olarak tanımlanan yeni Nissan Z, 3.0 litrelik V6 motor kullanıyor.
Bu motor, önceki nesil 370Z'ye göre güç çıkışında önemli bir artış sağlıyor. Motor, 400 beygir güç ve 475 Nm tork üretebiliyor. Otomobil ile birlikte 6 ileri manuel ya da 9 ileri otomatik şanzıman sunuluyor.
Yeni Nissan Z, Sport ve Performance olmak üzere iki farklı donanım paketi ile geliyor. Ayrıca sınırlı sayıda olacak Proto isimli bir seçenek de var.
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