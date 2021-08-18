Yeni Nissan Z görücüye çıktı!

Yeni nesil Nissan Z resmen ortaya çıktı. Otomobil üreticisi Nissan, özel bir etkinlikte tamamen yeni Nissan Z spor otomobilin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni nesil spor otomobil, deyim yerindeyse geçmişi ve geleceği bir araya getiriyor.

İŞTE YENİ NISSAN Z

Yeni Z'nin şık bir tasarıma sahip olduğunu söylemek gerek. Model, bir sene önce tanıtılan Z Proto'ya oldukça benziyor.

Otomobilin içinde ise 8 inç dokunmatik ekran, klima kontrol düğmeleri ve dijital gösterge paneli bulunuyor.

Nissan tarafından "modern çağ için ulaşılabilir bir spor otomobil" olarak tanımlanan yeni Nissan Z, 3.0 litrelik V6 motor kullanıyor.

Bu motor, önceki nesil 370Z'ye göre güç çıkışında önemli bir artış sağlıyor. Motor, 400 beygir güç ve 475 Nm tork üretebiliyor. Otomobil ile birlikte 6 ileri manuel ya da 9 ileri otomatik şanzıman sunuluyor.