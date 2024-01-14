Yeni yılın daha ilk ayında 3 katlık artış bir ili paniğe sürükledi! Hem sürücülere hem vatandaşlar uyarı geldi: "Hemen ihbar edilmeli"

Küresel iklim değişikliğinin vahim sonuçlarından biri de ani, lokal ve şiddetli yağışların özellikle kara yollarının geçtiği sarp yamaçlardaki heyelan riski. AFAD'dan gelen son veriler riskin artış hızını ortaya koydu.
Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar, özellikle kara yollarının geçtiği sarp yamaçlarda heyelanlara neden oluyor.
Heyelanla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaların kara yoluna akması, sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor.
AFAD verilerine göre Artvin'de, heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları geçen yıla oranla daha 2024'ün ilk ayı bitmeden 3 kat artıp, 21'e yükseldi.
Kaya düşmelerine karşı devreye alınan endüstriyel dağcılar, yamaçta askıda olan riski kayaları temizlerken, çelik örgü serilen bölgelerde de önlemler arttırılıyor.
Heyelanlardaki artışı değerlendiren RTEÜ Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya şöyle konuştu: