Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı! "Şiddetle kınıyoruz"

"ADİL BİR SEÇİM YARIŞI OLMASI GEREK"

Tabi biz açıkçası şudur budur, şu parti yaptı diyemiyoruz. Ancak bunu kabul etmediğimizi, adil bir seçim yarışı olması gerektiğini vurguluyoruz. Biz her şeyden önce Yeniden Refah Partisi olarak hakka hukuka riayet eden, bütün kurallara riayet eden bir siyasi partiyiz. Genel başkanımızdan tutun üyemize kadar hepimiz kurallara riayet ediyoruz. Bu konuda böylesi bir saldırıyı seçim zamanı kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum. Bu tarz şeyler açıkçası bizim azmimizi daha da arttıracaktır. Sevindiğimiz taraf şoför arkadaşımızın Allah'tan herhangi bir zarar görmeden atlatması. Tekrar sizin aracılığınızla bu tarz saldırıları kınıyoruz. Önümüzde 21-22 gün bir süre var. İnşallah bu tarz saldırılar olmadan mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.