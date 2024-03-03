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  4. Yer: Hatay! Yüzlercesi sahili kapladı... "Önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara sebep olacak bir durum"

Yer: Hatay! Yüzlercesi sahili kapladı... "Önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara sebep olacak bir durum"

03.03.2024 10:10
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Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahili kapladı. Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, "Bunun sebebi küresel iklim değişikliği, deniz yüzeyinin ısınmasıyla birlikte bu canlıların sayısı arttı. Tabi bu bizim önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara sebep olacak bir durum" dedi. Denizanalarının balık yumurtalarını ve yavrularını yediklerine de dikkat çeken Kayıkçı, "Bu balıkçılık açısından ciddi bir sıkıntıya neden olabilir" diye konuştu.

Akdeniz kıyılarında geçtiğimiz hafta itibarıyla ölü denizanaları görülmeye başlanmıştı. Akdeniz’e kıyısı olan Samandağ ilçesinde de sahil ölü denizanalarıyla kaplandı. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde kıyıya vuran denizanaları gözle görülür seviyede arttı.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

"SAHİL BOYUNCA DENİZANALARI KIYIYA VURMUŞ DURUMDA"

Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, denizanalarının balık yumurtalarını yediklerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Günümüzde küresel iklim değişikliği etkisini her zamankinden daha fazla göstermeye başladı.

Bugün Samandağ sahillerinde sahil boyunca denizanaları kıyıya vurmuş durumda.

"BUNUN SEBEBİ KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ"

"BUNUN SEBEBİ KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ"

Bu sadece bizim sahile özgü bir durum değil. Bunun dışında diğer sahillerde de aynı şeyi görebiliyoruz.

Bunun sebebi küresel iklim değişikliği, deniz yüzeyinin ısınmasıyla birlikte bu canlıların sayısı arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay denizanası
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