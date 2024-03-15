Yer: Mecidiyeköy! Trafikte bekleyenler bir anda neye uğradığını şaşırdı

Kendilerini "İstanbul'un Yıldızları" olarak adlandıran grup, Mecidiyeköy'de trafik ışıklarına geldi.
Sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, kırmızı ışık yandığında "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankart açtı.
Bu sırada horon oyun ekibi yaya geçidinde kısa bir gösteri yaptı.
Yolda bazı sürücülere iftar için su ve kek dağıtan gruptakiler, bazılarına ise çiçek verdi.
Gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce Beşiktaş'ta bale gösterisi yaptıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"İstanbullu gençler olarak bir mutluluk hareketi başlattık.