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  4. Yer: Mecidiyeköy! Trafikte bekleyenler bir anda neye uğradığını şaşırdı

Yer: Mecidiyeköy! Trafikte bekleyenler bir anda neye uğradığını şaşırdı

15.03.2024 14:46
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Şişli'de bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için horon gösterisi yaptı. Gruptakiler, yolda bazı sürücülere iftar için su ve kek de dağıtırken bazılarına da çiçek verdi. Gruptakilerden Emrullah Kavak, amaçlarının trafikte sıkılan insanların keyiflerini biraz olsun yerine getirmek olduğunu söyledi.

Kendilerini "İstanbul'un Yıldızları" olarak adlandıran grup, Mecidiyeköy'de trafik ışıklarına geldi.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
Manşet yönlendirme

İSTANBUL'DA TRAFİKTE BEKLEYENLERE HORON SÜRPRİZİ

Sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, kırmızı ışık yandığında "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankart açtı.

Bu sırada horon oyun ekibi yaya geçidinde kısa bir gösteri yaptı.

Yolda bazı sürücülere iftar için su ve kek dağıtan gruptakiler, bazılarına ise çiçek verdi.

Gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce Beşiktaş'ta bale gösterisi yaptıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullu gençler olarak bir mutluluk hareketi başlattık.

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Anahtar Kelimeler:
Şişli Horon Mecidiyeköy
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