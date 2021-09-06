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  4. Yerli elektrikli hizmet aracı, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor

Yerli elektrikli hizmet aracı, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor

06.09.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de üretilen yüzde 100 elektrikli yeni nesil hizmet aracı Tragger, 4. seviye otonom (sürücüsüz) sürüşe hazırlanırken, aracın son test sürüşlerinin gelecek yılın ilk çeyreğinde Bilişim Vadisi'nde yapılması planlanıyor.

Bursa'da Tragger firması tarafından aynı isimle imal edilen, yakıttan yüzde 85 tasarruf ettiği, içten yanmalı motorlara göre daha az parça barındırıp bakım giderleri açısından avantaj sağladığı belirtilen araçlar, söz konusu özellikleriyle büyük ilgi görüyor.

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Fabrikalar, depolar, havaalanları, kampüsler ve limanlar gibi alanlarda yük ve insan taşımaya yönelik olan, seri üretimi devam eden araçlar, Türk start-up'ı Tragger'in Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde üretiliyor. Halihazırda elektrikli versiyonlarıyla birçok ülkeye ihraç edilen Tragger Pro serisi araçların, 4. seviye otonom hale getirilmesine ilişkin çalışmalar da Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde devam ediyor.

"TAMAMEN TÜRKİYE'DEKİ MÜHENDİSLER VE TASARIMCILAR TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ"

Tragger kurucu ortaklarından Saffet Çakmak, yaptığı açıklamada, Tragger araçlarının geleceğin sürdürülebilir ulaşım teknolojileri ve yeni nesil mobilite alanında kurgulandığını, tamamen Türkiye'deki mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştirildiğini bildirdi.

200 BİN SAAT ÇALIŞILDI

200 BİN SAAT ÇALIŞILDI
Araçlardaki yerlilik oranının 65'in üzerinde olduğunu belirten Çakmak, "Tabii yerlilik biraz görece bir konu. Parça sayısına göre, parça fiyatlarına göre bakılıyor. Aslında çok dikkate alınmayan bir konuda bir bilgi vereceğim; böyle bir araç ortaya çıkarabilmek için 200 bin saatlik tasarım ve mühendislik yapmışız. Bunu da içine koyduğunuz zaman şu anda araçlar yüzde 75-80 yerlidir.
Yakında otonom özelliklerini kazandırarak Türkiye'de üretilmeyen bazı komponentleri de geliştirerek zannediyorum 2-3 yıl içerisinde yüzde 85 gibi bir yerliliği ülkemize kazandırmış olacağız." dedi.

"İHRACAT KONUSU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR HEDEF"

"İHRACAT KONUSU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR HEDEF"
Firmanın kurucu ortaklarından Ali Serdar Emre de ihracat konusunun kendileri için çok önemli bir hedef olduğunu ve ihracat pazarlarını öncelikle Avrupa, daha sonra Amerika, üçüncü olarak da MENA ülkeleri olarak belirlediklerini söyledi.
Hizmet araçlarının elektrikli versiyonlarının yurt dışına satışlarının devam ettiğini bildiren Emre, "Bu yıl üretimimizin yaklaşık yüzde 10'unu ihraç etmiş olacağız. Önümüzdeki senelerde bunun artarak yüzde 50 seviyelerine kadar gelmesini planlıyoruz." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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