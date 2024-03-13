HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yine kadına şiddet! Nişanlısına yaptıkları tüyler ürpertti: 'Bir çanta kadar değerim yokmuş...'

Yine kadına şiddet! Nişanlısına yaptıkları tüyler ürpertti: 'Bir çanta kadar değerim yokmuş...'

13.03.2024 15:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşet dolu olay İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. İlayda Ötünç isimli kadın, nişanlısı Barış Çatak tarafından öldüresiye dövüldü. 21 yaşındaki talihsiz kadın, nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Şiddetin yaşandığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İddiaya göre, Barış Çatak'ın bir arkadaşı sevgilisinin, İlayda Ötünç'ün yanında işe başlamasını istedi. Barış Çatak nişanlısına önce bu teklifi kabul etmemesini söylemesine rağmen daha sonra hep birlikte yemeğe çıkmak istedi. İlayda Ötünç nişanlısına fikrinin neden değiştiğini sorması üzerine tartışma çıktı. Çatak, nişanlısı Ötünç'ü arkadaşının sevgilisine hakaret etmekle suçladı. İddiaya göre Çatak, 'Arkadaşımın namusuna laf edemezsin' diyerek Ötünç'ü öldüresiye dövmeye başladı. Aldığı darbelerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ötünç polise giderek şikayetçi oldu.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

"TEKME ATTI TOKAT ATTI, NİŞAN KOLYEMİZİ KOPARDI"

"TEKME ATTI TOKAT ATTI, NİŞAN KOLYEMİZİ KOPARDI"

Öldüresiye dövülen İlayda Ötünç, "Nişanlım tarafından darbedildim. Ortak bir arkadaşımız vardı kız arkadaşını yurtdışından geleceğini söyledi. Yanına alır mısın diye teklifte bulunmuştu.

Ben de nişanlanacağı kişi olduğu için yanıma alabileceğimi düşündüm. Kız yurtdışından geldikten sonra biz tanıştık. Nişanlım da kızı istemedi. Yanıma işe başlasa dahi asla diyaloğa girmememi söyledi. Ben de saygı duydum ve konuyu kapattım. Ramazan'ın ilk gününde beraber oruç açacağımızı söyledi.

'Düne kadar laf ediyordun da bugün kalkıp da nasıl beni yemeğe götürüyorsun' dedim. 'Sen nasıl benim arkadaşımın evleneceği kadın hakkında böyle konuşursun' dedi ve bana saldırmaya başladı. Tekme attı tokat attı, nişan kolyemizi kopardı. Gözümü patlattı ortalama 5-6 dakika kadar aralıksız dövdü beni.

O an öleceğimi düşündüm. Vurduğu demir sivri bir demir. Daha güçlü vursa kafama girmesi çok büyük olasılıktı. Canım çok yandı. Daha önce şiddet eğilimleri oldu ama tekrarlamayacağını söylemişti.

Ben de sevgimden dolayı tekrarlamayacağını düşündüm. Bu kadar büyük şeyler olmamıştı ama görünmeyen yerlerim de oluyordu. Aileme bile bahsetmemeye çalışıyordum. Sonra değişeceğini söyledi" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şiddet
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek’ten Hafize Gaye Erkan açıklaması

Mehmet Şimşek’ten Hafize Gaye Erkan açıklaması

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

Kediyi canice öldüren Keloğlan'ın cezası belli oldu

Kediyi canice öldüren Keloğlan'ın cezası belli oldu

Ana sınıfındaki kıza yaptıkları iğrenç! "Beni bisikletin önüne oturttu, zorla öptü, kalçama vurdu"

Ana sınıfındaki kıza yaptıkları iğrenç! "Beni bisikletin önüne oturttu, zorla öptü, kalçama vurdu"

Milyonluk daireler teklif edildi! Reddetti... Jandarmaya bağışladı

Milyonluk daireler teklif edildi! Reddetti... Jandarmaya bağışladı

Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı

Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.