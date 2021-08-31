YKS 140 puanla alan üniversiteler hangileri, bölümleri neler? 140 barajı tercih tarihleri ne zaman?

5 ile 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen YKS tercihleri bugün sabah saatlerinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ek tercih yani 2. tercih süreci beklenmeye başlandı. Bu esnada 140 barajını geçen öğrencilerin ne zaman tercih yapacağı araştırılmaya başlandı.
140 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
YKS oturumları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Söz konusu sınavın sonuçları açıklandıktan sonra tercihler 5-20 Ağustos arasında alındı.
Yüz binlerce öğrencinin dört gözle beklediği YKS tercihleri bu sabah açıklandı. Tercihlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih tarihleri merak konusu oldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Aygün şu ifadeleri kullandı, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek"
YKS 140 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
YKS taban puanları belli oldu. YKS taban puanları listesi ile bilgi sahibi olabilirsiniz. Listeye gitmek için ÖSYM'nin, "https://www.osym.gov.tr/TR,21286/2021-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html" adresine erişim sağlayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum