YKS'de baraj altında kalanlar ne yapacak? YKS'de 140’ın altında kalanlar tercih yapacak mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos'ta başlayan ve 20 Ağustos'ta sona eren üniversite tercih süreci devam ediyor. Bu yıl YKS puanlarının düşük olması nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli baraj puanların düşürülmesi teklifinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barajı geçemeyen öğrencilere müjdeyi verdi.

140 PUAN ALTI TERCİH YAPILIR MI?

YKS puanlarının ve üniversite kontenjanlarının belli olmasıyla puanı, baraj puanının altında kalan çok sayıda öğrenci olduğu için kontenjanların boşta kalması durumu ortaya çıktı.

Bunun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsün neden olduğu ağır ortamdan dolayı YKS sonuçlarında bu sene başarı oranının düştüğünü söyleyerek, "Salgın dönemi göz önüne alınarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanın 140'a, Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" diye konuştu.

YÖK'TEN AÇIKLAMA YÖK, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla toplantı yaptı. YKS'de baraj puanın aşağı çekilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Tamamlanan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YKS BARAJ PUANI MÜJDESİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'de barajı geçememiş binlerce öğrenci için müjdeyi Twitter'dan verdi. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.