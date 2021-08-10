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YKS'de baraj altında kalanlar ne yapacak? YKS'de 140’ın altında kalanlar tercih yapacak mı?

10.08.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları belirtilen tarihten erken açıklandı ve üniversite tercihlerinin yapılması için öğrencilere 5 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar süre tanındı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla bu yıl birçok öğrencinin barajı geçemediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, üniversite öğrencisi adaylarına YKS barajı hakkında müjde geldi.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos'ta başlayan ve 20 Ağustos'ta sona eren üniversite tercih süreci devam ediyor. Bu yıl YKS puanlarının düşük olması nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli baraj puanların düşürülmesi teklifinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barajı geçemeyen öğrencilere müjdeyi verdi.

140 PUAN ALTI TERCİH YAPILIR MI?

YKS puanlarının ve üniversite kontenjanlarının belli olmasıyla puanı, baraj puanının altında kalan çok sayıda öğrenci olduğu için kontenjanların boşta kalması durumu ortaya çıktı.
Bunun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsün neden olduğu ağır ortamdan dolayı YKS sonuçlarında bu sene başarı oranının düştüğünü söyleyerek, "Salgın dönemi göz önüne alınarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanın 140'a, Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" diye konuştu.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

YÖK'TEN AÇIKLAMA
YÖK, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla toplantı yaptı. YKS'de baraj puanın aşağı çekilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Tamamlanan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YKS BARAJ PUANI MÜJDESİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YKS BARAJ PUANI MÜJDESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'de barajı geçememiş binlerce öğrenci için müjdeyi Twitter'dan verdi. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.
Buna göre merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme sonrasında yapılacak olan üçüncü yerleştirmede baraj puanları TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
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Cumhurbaşkanı sınav Recep Tayyip Erdoğan YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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