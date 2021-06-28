YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2021 ÖSYM YKS görevli ücretleri ne kadar?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS maratonu sona erdi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanan YKS sınavının ardından öğrenciler alacağı puanları beklerken, sınavda görevli olan personeller de YKS görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını sorguluyor.

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı henüz netlik kazanmadı. Ödemelerin yatacağı tarih belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR? ÖSYM tarafından 2021 yılı bina sorumlusu, yönetici, yardımcısı ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şu şekilde;

Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 Türk lirası

Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 Türk lirası