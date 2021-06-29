YKS kaldırılacak mı? Üniversite sınavı kaldırılacak mı? Bahçeli'den flaş çağrı!

"YKS kaldırılacak mı?" , "Üniversite sınavı kaldırılacak mı?" sorularının yanıtı Bahçeli'nin flaş çağrısı sonucu araştırılmaya başlandı. Parti grup toplantısında açıklama yapan Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen YKS sınavlarının kaldırılmasına ilişkin flaş ifadeler kullandı.

YKS sınavı geçtiğimiz hafta sonu 3 oturum halinde yapıldı. Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli söze tüm gençlerin hayallerinin gerçek olmasını dilediğini ifade etmekle başladı.

Yürürlükteki sınav sisteminin baştan sona kontrol edilmesini ve öğrencilerin ilgi alanına uygun olan sınav sisteminin uygulanmaya başlanması gerektiğini ifade etti.