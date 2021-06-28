"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" , "YKS soruları ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtı sınava giren yüz binlerce üniversite öğrencisi adayları tarafından merak ediliyor. YKS sonuçlarının ne zaman açıklandığı belli oldu. Öte yandan YKS soruları ve yanıtları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer aldı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT sorularını ve cevaplarını görüntülemek için https://www.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf internet adresine tıklayınız. AYT sorularını ve cevaplarını görüntülemek için ise https://www.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf linkine tıklayabilirsiniz.