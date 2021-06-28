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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS soruları ne zaman yayınlanacak?

28.06.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin dönem boyunca, iyi bir üniversiteye gitmek için çalıştığı YKS sınavları geçtiğimiz hafta sonu sona erdi. Tüm heyecanıyla sınava giren 12. sınıf öğrencileri, mezunlar ve üniversite öğrencisi adayları hafa sonu girdikleri sınavlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS soruları ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" , "YKS soruları ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtı sınava giren yüz binlerce üniversite öğrencisi adayları tarafından merak ediliyor. YKS sonuçlarının ne zaman açıklandığı belli oldu. Öte yandan YKS soruları ve yanıtları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer aldı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT sorularını ve cevaplarını görüntülemek için https://www.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf internet adresine tıklayınız. AYT sorularını ve cevaplarını görüntülemek için ise https://www.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf linkine tıklayabilirsiniz.

YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

TYT, AYT ve YDT sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. TYT cumartesi, AYT ve YDT ise pazar yapıldı.
TYT 10.15'te başladı ve 12.30'da bitti. 135 dakika süre verildi. AYT ise 10.15'te başladı ve 13.15'te sona erdi. Öğrencilere soruları cevaplamaları için 180 dakika süre tanındı.
YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Öğrenciler sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden kontrol edebilecek.
YKS sınav sorularının ise YKS sınavlarının bitiminin ardından öğrencilerin erişimine açılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz gün gerçekleşen AYT sınavının ardından TYT, AYT ve YDT sınavlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

TERCİHLER NE ZAMAN?

TERCİHLER NE ZAMAN?
Tercihlerin ne zaman yapılacağına dair açıklama geldi. Söz konusu açıklamada tercihlerin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacağı bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:
sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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