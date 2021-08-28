YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

Üniversite tercihi yapan yüz binlerce aday, tercih sonuçlarının açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. 5 Ağustos'ta başlayan tercih süreci 20 Ağustos'ta sona ermişti. Üniversite sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin açıklama, ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. İşte merak edilenler...