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YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

28.08.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayının katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. YKS tercih döneminin 20 Ağustos'ta bitmesinin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

Üniversite tercihi yapan yüz binlerce aday, tercih sonuçlarının açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. 5 Ağustos'ta başlayan tercih süreci 20 Ağustos'ta sona ermişti. Üniversite sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin açıklama, ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. İşte merak edilenler...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 26-27 Haziran tarihlerinde yapılmış, üniversite tercihleri ise 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti.
Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı.
Söz konusu açıklamada ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
YKS tercih sonuçları açıklandığında öğrenciler ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden sonuçlara erişebilecek.
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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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