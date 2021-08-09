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YKS (TYT, AYT) baraj puanı düşecek mi? Bahçeli'den flaş çağrı!

09.08.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite barajının düşürülüp düşürülmeyeceği merak ediliyor. YKS tercihleri önceki günlerde başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YKS baraj puanları ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklaması sonrası baraj puanında değişim olup olmayacağı araştırılıyor. Peki YKS (TYT, AYT) baraj puanı düşecek mi? İşte Bahçeli'nin flaş çağrısı ve ayrıntılar...

YKS sınavı sonrası tercihler de geçtiğimiz günlerde başladı. Tercih süreci ülkemizde meydana gelen orman yangınları sonrası uzatılmıştı. Üniversite barajının düşürülüp düşürülmeyeceği de Bahçeli'nin yaptığı çağrı sonrası merak edilmeye başlandı. Peki YKS (TYT, AYT) baraj puanı düşecek mi?

YKS (TYT, AYT) baraj puanı düşecek mi?

Üniversite barajı düşürülecek mi sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan YKS tercihleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YKS baraj puanları ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Bahçeli'nin açıklaması barajı geçememiş olan yüz binlerce adayı heyecanlandırdı. Bahçeli yaptığı açıklamada "Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız." Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir." dedi ve
Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir." dedi ve "Üniversite sınavları kaldırılsın, YKS barajı düşürülsün" şeklinde konuştu.
Üniversite baraj puanlarının düşmesine dair henüz bir çalışma bulunmuyor ancak konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.
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Anahtar Kelimeler:
sınav Devlet Bahçeli YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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