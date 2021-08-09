YKS (TYT, AYT) baraj puanı düşecek mi? Bahçeli'den flaş çağrı!

YKS sınavı sonrası tercihler de geçtiğimiz günlerde başladı. Tercih süreci ülkemizde meydana gelen orman yangınları sonrası uzatılmıştı. Üniversite barajının düşürülüp düşürülmeyeceği de Bahçeli'nin yaptığı çağrı sonrası merak edilmeye başlandı. Peki YKS (TYT, AYT) baraj puanı düşecek mi?

YKS (TYT, AYT) baraj puanı düşecek mi?

Üniversite barajı düşürülecek mi sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan YKS tercihleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YKS baraj puanları ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin açıklaması barajı geçememiş olan yüz binlerce adayı heyecanlandırdı. Bahçeli yaptığı açıklamada "Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız." Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir." dedi ve

Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir." dedi ve "Üniversite sınavları kaldırılsın, YKS barajı düşürülsün" şeklinde konuştu.