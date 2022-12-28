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Yunan ve Bulgar turistler yılbaşı alışverişi için Edirne’ye akın etti! 'Ne görüp beğensek alıyoruz'

28.12.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’ye gelen komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları, kent merkezindeki çarşı ve pazarlara yılbaşı alışverişi yapmak için geldi. Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye’ye giriş yapan turistler, yılbaşı öncesi gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşıladı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda ise uzun araç kuyrukları oluşurken, Bulgaristan'dan gelen bir vatandaş, ''Yaklaşık 700-800 Euro civarında harcama yapıyoruz. Sınırda da yoğunluk oluyor. Ne görüp beğensem alıyorum'' dedi.

Yılbaşına günler kala Edirne’ye Bulgar ve Yunan turistler alışveriş için akın ediyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye’ye giriş yapan turistler, Edirne esnafının da yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan turistler, yeni yıl kutlamaları için de Edirne’yi tercih ediyor. Edirne’ye alışveriş turizmi için gelen Bulgar turistlerin ardından Yunan turistlerin de ülkeye giriş sayısı her geçen gün artıyor. Turistlerin cazibe merkezi haline gelen Edirne, en yoğun günlerini yaşıyor.

"EDİRNE'DE FİYATLAR BİZİM İÇİN ÇOK UYGUN"

Yunanistan'ın Gümülcine kentinden yılbaşı alışverişi için Edirne’ye gelen Ioanna Archontidou, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan aracıyla ülkeye giriş yaptığını belirterek, “Çok güzel, çok güzel, çok güzel Edirne. Edirne’de fiyatlar bizim için çok uygun. Yunanistan’da fiyatlar yüksek, Edirne’de ise daha güzel. 20 liraya kendime 1 tane bere aldım. 20 lira gerçekten çok güzel fiyat" dedi.

''YAKLAŞIK 700-800 EURO HARCIYORUZ''

''YAKLAŞIK 700-800 EURO HARCIYORUZ''

Bulgaristan’dan Edirne’ye yılbaşına girmeden önce alışveriş yapmaya geldiğini ifade eden Büşra Ahmet, Türkiye’de insanların kendilerine çok iyi davrandığına değinerek, "Edirne’de 2 gün konaklayarak alışverişimizi yapacağız. Fiyatlar çok ucuz. Genellikle giyecek üzerine alışveriş yapacağız ve restoranlarda yemek yiyeceğiz. İnsanlar da bize çok iyi davranıyor. Yaklaşık 700-800 euro civarında harcama yapıyoruz. Sınırda da yoğunluk oluyor. Ne görüp beğenirsem kendime alıyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK MEMNUNUZ"

"ÇOK MEMNUNUZ"

Edirne esnafından Ömer Tuzcu, Edirne’de turist yoğunluğu yaşandığından dolayı son derece memnun olduğunu vurgulayarak, "Bu durumdan çok memnunum. Diğer esnafımızla da bir araya gelip oturduğumuzda onlar da bu memnuiyetini dile getiriyor. Bu yoğunluğun sürekli artarak devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

"ONLAR OLMAZSA OTELLERİMİZ BOŞ KALACAK"

"ONLAR OLMAZSA OTELLERİMİZ BOŞ KALACAK"

Özel bir otelde resepsiyon görevlisi olan Sinem Meral Çolak ise Bulgar turistler gelmediğinde otellerin boş kaldığını ifade ederek, “Ekonomik açıdan ülkeye döviz girdisi olduğundan dolayı son derece katkı sağlıyorlar. Edirne çok önemli konumda yer alıyor. Turistler olmazsa otelimiz boş kalacak" ifadelerine yer verdi.

"EDİRNE ESNAFINA DA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLIYORLAR"

"EDİRNE ESNAFINA DA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLIYORLAR"

Tatlıcı Arif Meriç, "Bulgar vatandaşların Edirne’ye faydası o kadar çok ki, yediden yetmişe herkesi harekete geçirdi. Bulgar vatandaşların buraya gelmesini ben canı gönülden arzu ediyorum ve kendilerini de tebrik ediyorum. Ayrıca Edirne esnafına da çok büyük katkı sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.


(İHA)

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Edirne

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