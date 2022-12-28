Yunan ve Bulgar turistler yılbaşı alışverişi için Edirne’ye akın etti! 'Ne görüp beğensek alıyoruz'

Yılbaşına günler kala Edirne’ye Bulgar ve Yunan turistler alışveriş için akın ediyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye’ye giriş yapan turistler, Edirne esnafının da yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan turistler, yeni yıl kutlamaları için de Edirne’yi tercih ediyor. Edirne’ye alışveriş turizmi için gelen Bulgar turistlerin ardından Yunan turistlerin de ülkeye giriş sayısı her geçen gün artıyor. Turistlerin cazibe merkezi haline gelen Edirne, en yoğun günlerini yaşıyor.