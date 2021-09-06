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Yurtiçi ve yurt dışına burs veren kurumlar hangileri? Nerden burs alınır?

06.09.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Bu yıl gerçekleşecek yüz yüze eğitimin öncesinde milyonlarca öğrencinin gündeminde burs arayışı bulunuyor. Öğrencilere, öğrencilik hayatını daha iyi idame ettirebilmeleri için birçok kurum tarafından burs imkanı sağlanıyor. Burs imkanı sağlanırken dikkat edilen ilk şart maddi durum olarak öne çıkıyor.

Milyonlarca öğrenci, okul döneminin başlamasına kısa bir süre kala burs arayışına girişti. Her kurumun burs vermek için talep ettiği farklı şartları bulunuyor. Burs araştırması yaparken burs veren kurumun bursiyer hedefini iyice okumak gerekiyor. Öğrencilere yurtiçi ve yurt dışı burs sağlayan kurumları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS VEREN KURUMLAR

* Toplum Gönüllüleri Vakfı * Türk Eğitim Vakfı * Sabancı Vakfı * Sütaş * Vehbi Koç Vakfı

TÜBİTAK

TÜBİTAK
TÜBİTAK tarafından lisans(üstü) ve doktora(sonrası) burs imkanı sunuluyor. Burslar kısmına tıklayarak bursların genel şartlarını ve başvuru detaylarını inceleyebilirsiniz. Lisansüstü için 2211 2213 A/B ve doktora sonrası 2218 ve 2219 burslarından faydalanabilirsiniz. Burs programını detaylı incelemek için "https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/arastirma-burs-programlari" adresine gidiniz.

MEB

MEB
YLSY burslarının yanında Yabancı Hükümet bursları da sunuluyor. Bursları, "http://abdigm.meb.gov.tr/www/burslar/kategori/9" bağlantısından inceleyebilirsiniz.

TÜRKİYE FULBRİGHT

TÜRKİYE FULBRİGHT
Fulbright, ABD tarafından sağlanan bir burs programıdır. Yurtdışında araştırma yapmak isteyenler için: Yüksek Lisans, Doktora, Doktora Sonrası, Akademik Araştırma Bursu imkanları sunuluyor. Detaylı bilgiye "https://fulbright.org.tr/turk-vatandaslarina-verilen-burslar" adresinden ulaşabilirsiniz.
Öğrencilere sağlanan yurtdışı eğitim burslarını incelemek için aşağıda yer alan linklere erişim sağlayınız.
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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK
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