Yurtiçi ve yurt dışına burs veren kurumlar hangileri? Nerden burs alınır?

Milyonlarca öğrenci, okul döneminin başlamasına kısa bir süre kala burs arayışına girişti. Her kurumun burs vermek için talep ettiği farklı şartları bulunuyor. Burs araştırması yaparken burs veren kurumun bursiyer hedefini iyice okumak gerekiyor. Öğrencilere yurtiçi ve yurt dışı burs sağlayan kurumları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS VEREN KURUMLAR

* Toplum Gönüllüleri Vakfı * Türk Eğitim Vakfı * Sabancı Vakfı * Sütaş * Vehbi Koç Vakfı

TÜBİTAK TÜBİTAK tarafından lisans(üstü) ve doktora(sonrası) burs imkanı sunuluyor. Burslar kısmına tıklayarak bursların genel şartlarını ve başvuru detaylarını inceleyebilirsiniz. Lisansüstü için 2211 2213 A/B ve doktora sonrası 2218 ve 2219 burslarından faydalanabilirsiniz. Burs programını detaylı incelemek için "https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/arastirma-burs-programlari" adresine gidiniz.

MEB YLSY burslarının yanında Yabancı Hükümet bursları da sunuluyor. Bursları, "http://abdigm.meb.gov.tr/www/burslar/kategori/9" bağlantısından inceleyebilirsiniz.

TÜRKİYE FULBRİGHT Fulbright, ABD tarafından sağlanan bir burs programıdır. Yurtdışında araştırma yapmak isteyenler için: Yüksek Lisans, Doktora, Doktora Sonrası, Akademik Araştırma Bursu imkanları sunuluyor. Detaylı bilgiye "https://fulbright.org.tr/turk-vatandaslarina-verilen-burslar" adresinden ulaşabilirsiniz.