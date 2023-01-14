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  4. Yüzde 200'lük zam site sakinlerini isyan ettirdi! 'Yönetim istifa' pankartlarıyla eylem yaptılar

Yüzde 200'lük zam site sakinlerini isyan ettirdi! 'Yönetim istifa' pankartlarıyla eylem yaptılar

14.01.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek enflasyonun getirdiği fiyat artışları vatandaşların bütçesini sarstı. Bazı sitelerde yapılan kontrolsüz artışlar ise site sakinlerini çileden çıkardı. Büyükçekmece'de bir site yönetiminin yüzde 200'lük aidat artışı ise sakinlerini sokağa döktü. Yönetimin 30-40 kişinin vekaletini alarak toplantı düzenlediğini ve zam yaptığını belirten site sakinleri ellerine "Yönetim istifa" pankartı alarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Büyükçekmece'deki bir sitede yaşayanların bir kısmı aidatlara yüzde 200 zam yapıldığını öne sürerek eylem yaptı. Site sakinleri, yöneticilerin aldığı vekaletlerle genel kurul toplantıları yaptığını iddia etti, sitede yaşayan Hakime Yalın "Ben kat malikiyim, aidatım 490 liraydı, yüzde 180 zam geldi, bin 375 lira oldu. Ben buna itiraz ettim, toplantıda söz hakkı istedim bana söz hakkı vermediler. Genel çoğunluk red oyu verdi ama vekalet verilen oylarla kendileri kazandı" dedi.

"YÖNETİM İSTİFA " SLOGANLARI ATILDI

Büyükçekmece Hadımköy Yolu'ndaki bir sitede yönetim aidatlara zam yaptı. Site sakinlerinin iddiasına göre bazı aidatlar yüzde 200 zamlandı. Bugün site sakinlerinden oluşan bir grup, zamları protesto etmek için site içerisinde toplandı. Gruba Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da eşlik etti. Grup önce basın açıklaması yaptı.

Site sakinleri, yönetimde görev alan kişilerin bazı site sakinlerinden vekalet alarak 30 kişi yerine oy kullandığını öne sürdü. Toplanan gruptakiler yürüyerek 'Yönetim İstifa' sloganları attı, bazı site sakinleri de protestoya evlerinin balkonundan katıldı. Yönetim bugün kapalı olduğu için herhangi bir açıklama yapılmadı.

"NE VİCDANA NE DE AHLAKA SIĞAR"

"NE VİCDANA NE DE AHLAKA SIĞAR"

Toplananlar adına basın açıklaması yapan Tamer Kaya "806 daireden oluşan hukuksuz aidat zammını protesto ediyor ve kabul etmiyoruz. Usulsüz vekaletler başta olmak üzere her şeyi mahkemeye taşıyacağımızı beyan ediyoruz.

Site aidatlarını ödemeyenleri mahkeme ile tehdit edenleri biz de buradan tehdit ediyoruz. 480 liralık aidatı bin 500 liraya çıkarmak ne ahlaka ne de vicdana sığar" dedi.

350 KİŞİYE KARŞI 10 KİŞİLİK ÜSTÜNLÜK

350 KİŞİYE KARŞI 10 KİŞİLİK ÜSTÜNLÜK

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu "Şeffaflık yok, sunulan tahmini bütçeye baktığımızda sakinler 1 gün geciktirdiğinde faiz uygulanıyor ama bir tek faiz kalemi yok. Yönetim ve denetim kurulu huzur hakkı alıyor. Yüz binlerce liralık huzur hakkı konmuş. Oysaki kat mülkiyet kanuna göre malik yönetici genel giderlerin kendisine yöneltilmesinden muaf kalabilir bunun dışında yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ücret alamazlar, onlar kat maliklerinden oluşmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece aidat site

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