Yüzde 200'lük zam site sakinlerini isyan ettirdi! 'Yönetim istifa' pankartlarıyla eylem yaptılar

Büyükçekmece'deki bir sitede yaşayanların bir kısmı aidatlara yüzde 200 zam yapıldığını öne sürerek eylem yaptı. Site sakinleri, yöneticilerin aldığı vekaletlerle genel kurul toplantıları yaptığını iddia etti, sitede yaşayan Hakime Yalın "Ben kat malikiyim, aidatım 490 liraydı, yüzde 180 zam geldi, bin 375 lira oldu. Ben buna itiraz ettim, toplantıda söz hakkı istedim bana söz hakkı vermediler. Genel çoğunluk red oyu verdi ama vekalet verilen oylarla kendileri kazandı" dedi.