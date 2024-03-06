Yüzü tanınmayacak halde! Marmara Denizi'nde bulunan cesetle ilgili gerçek ortaya çıktı

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"15.02.2024 günü Karacabey İlçesi Kuzeyi (Kurşunlu Mevkii) açıklarında batan 'Batuhan A' isimli ticari gemi ile ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan araştırmalar neticesinde 'Batuhan A' isimli gemide 6 mürettebatın olduğunun tespit edildiği, geminin enkazının batış noktasında bulunduğu, arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 gemi mürettebatının cansız bedenine ulaşıldığı, son olarak 03.03.2024 tarihinde denizde cansız bir bedene daha ulaşıldığı, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cansız bedenin 'Batuhan A' isimli ticari geminin sahibi M.A’ya ait olduğunun tespit edildiği, cenazenin ailesine teslim işlemlerinin devam ettiği.