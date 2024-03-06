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  4. Yüzü tanınmayacak halde! Marmara Denizi'nde bulunan cesetle ilgili gerçek ortaya çıktı

Yüzü tanınmayacak halde! Marmara Denizi'nde bulunan cesetle ilgili gerçek ortaya çıktı

06.03.2024 19:37
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Marmara'da çıkan fırtınada 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli gemi batmıştı. Kayıp mürettebata yönelik arama çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İmralı Adası açıklarında 3 Mart’ta balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin geminin sahibi Murat Altıntaş’a ait olduğu tespit edildi.

Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeninin bulunmasının ardından çalışmalarda 21’inci güne girildi. Gemi enkazındaki aramalar sonlandırılırken, Karacabey ve Gemlik sahilleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahil şeridinde su üstünde ve karada çalışmalar yürütülüyor.

1 CESET DAHA BULUNDU

1 CESET DAHA BULUNDU

Balıkçı gırgırları ve tekneleriyle de arama çalışmalarına destek verilirken, balıkçılar, 3 Mart sabahı su yüzeyine çıkmış 1 cansız beden buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE

YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE

Üstünde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin, kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığının belirlenmesi için, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden DNA örneği alındı.

BULUNAN CANSIZ BEDEN GEMİ SAHİBİNE AİT

BULUNAN CANSIZ BEDEN GEMİ SAHİBİNE AİT

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, DNA testi sonucu, cesedin geminin sahibi Murat Altıntaş’a ait olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AW156686_01

AW156686_01

"15.02.2024 günü Karacabey İlçesi Kuzeyi (Kurşunlu Mevkii) açıklarında batan 'Batuhan A' isimli ticari gemi ile ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan araştırmalar neticesinde 'Batuhan A' isimli gemide 6 mürettebatın olduğunun tespit edildiği, geminin enkazının batış noktasında bulunduğu, arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 gemi mürettebatının cansız bedenine ulaşıldığı, son olarak 03.03.2024 tarihinde denizde cansız bir bedene daha ulaşıldığı, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cansız bedenin 'Batuhan A' isimli ticari geminin sahibi M.A’ya ait olduğunun tespit edildiği, cenazenin ailesine teslim işlemlerinin devam ettiği. 

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi gemi
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