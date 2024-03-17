Yüzüne 40 dikiş atıldı, dehşet anlarını anlattı! Marmaray'daki kadın görevliye bıçaklı saldırı...2 yıldır peşini bırakmıyormuş: 'Defalarca şikayetçi oldum ama...'

"İKİ SENEDİR ŞİKAYETÇİ OLMAMA RAĞMEN..."

"Yaklaşık iki senedir şikayetçi olmama rağmen ne kanunen ne devletten hiçbir yardım ve destek göremedim. Aynı yerde çalışıyordum. Kendisi temizlik görevlisiydi. Farklı bir hatta gönderdiler.