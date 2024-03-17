Yüzüne 40 dikiş atıldı, dehşet anlarını anlattı! Marmaray'daki kadın görevliye bıçaklı saldırı...2 yıldır peşini bırakmıyormuş: 'Defalarca şikayetçi oldum ama...'

Korkunç olay Göztepe Marmaray İstasyonu’nda meydana geldi. İstasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Çetin Aktay, yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli'ye bıçakla saldırdı. Kameraların anbean kaydettiği saldırı görüntüleri dehşete düşürürken, yüzünden aldığı bıçak darbeleriyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi.
Hastanedeki tedavisi devam eden genç kadın, yaşadıklarını ve saldırı anını anlattı. İstanbul'da Havadis isimli sayfada yer alan haberde, Karadereli şu ifadeleri kullandı;
"Yaklaşık iki senedir şikayetçi olmama rağmen ne kanunen ne devletten hiçbir yardım ve destek göremedim. Aynı yerde çalışıyordum. Kendisi temizlik görevlisiydi. Farklı bir hatta gönderdiler.
Şahıs ne beni takip etmeyi ne de tehdit etmeyi bıraktı. Peşimden asla ayrılmadı. Kurumuma da defalarca bunu dile getirdim. Karakola da şikayet dilekçesi olarak uzaklaştırma kararı talebinde sürekli bulundum.
Görev başındayken yolcu çıkışları oldu. Yolcu çıkışları esnasında bu şahıs, ağzına maske takıp kapişonluyla kafasını kapatmış halde koşarak benim oturduğum bölgeye geldi.