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    4. 'Zaman zaman kilo alıp veriyorum' Sosyal medyanın konuştuğu diyetisyen kiloları nedeniyle eleştirilmişti 'Sağlık problemleri yaşıyorum'

    'Zaman zaman kilo alıp veriyorum' Sosyal medyanın konuştuğu diyetisyen kiloları nedeniyle eleştirilmişti 'Sağlık problemleri yaşıyorum'

    02.02.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olan ve kilolu olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Diyetisyen Betül Öztürk konuştu. Öztürk sağlık problemleri nedeniyle kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi.

    Sivas’ta yaşayan Diyetisyen Betül Öztürk, mesleğiyle alakalı tanıtım amacıyla çektiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Video kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise diyetisyenin kilolu olduğunu söyleyerek, ’Demek ki kendi 3 günde 3 ila 7 kilo vermek istemiyor, ’Kelin ilacı olsa başına sürer’, ’Dediğimi yap yaptığımı yapma’, ’Önce kendine uygula’ gibi eleştiri yağmuruna tuttu. Eleştirilen odağında olan Diyetisyen Betül Öztürk, açıklamalarda bulundu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    KİLOLARI NEDENİYLE ELEŞTİRİLEN VE VİDEOSU GÜNDEM OLAN DİYETİSYEN KONUŞTU

    Öztürk, 3 yıldır sağlık problemi nedeniyle tedavi gördüğünü ve bu yüzden kimi zaman kilo aldığını kimi zaman ise kilo verdiğini söyledi.

    "AYNAYA BAKTIĞIMDA BEN DE KENDİMİ GÖREBİLİYORUM"

    "AYNAYA BAKTIĞIMDA BEN DE KENDİMİ GÖREBİLİYORUM"

    Sağlık problemleri nedeniyle zaman zaman kilo aldığını zaman zaman kilo verdiğini söyleyen Betül Öztürk, “Evet, diyetisyenim aynaya baktığımda ben de kendimi görebiliyorum." dedi.

    "ZAMAN ZAMAN KİLO ALIP ZAMAN ZAMAN KİLO VERİYORUM"

    "ZAMAN ZAMAN KİLO ALIP ZAMAN ZAMAN KİLO VERİYORUM"

    Öztürk "Bazı sağlık problemleri yaşıyorum ve bunları açıklamak istemiyorum. Bu problemlerden dolayı zaman zaman kilo aldığım veya verdiğim oluyor. Kilolu diyetisyen diyerek yargılamak çok doğru değil, insan karşısındakini kırıyor mu bunu düşünmeli." ifadelerini kullandı.

    "DIŞ GÖRÜNÜŞÜMDEN ZİYADE MESLEĞİMDE BİR HATAM VARSA ELEŞTİRİLMEK İSTERİM"

    "DIŞ GÖRÜNÜŞÜMDEN ZİYADE MESLEĞİMDE BİR HATAM VARSA ELEŞTİRİLMEK İSTERİM"

    Öztürk "Bu noktada şunu örnek vermek istiyorum, doktorlar da kanser olabiliyor. Göz doktoruna gittiğimizde gözlük takan bir doktor görebiliyoruz. Bu kişiler başarısız mı kesinlikle değil. Bizim alanımız sadece kilo verme alanında değil birçok alanda uzmanlığımız var." şeklinde konuştu.

    Öztürk "Dış görünüşümden ziyade mesleğimde bir hatam varsa eleştirilmek isterim" diye de ekledi.

    "YAŞADIĞIM SAĞLIK PROBLEMLERİ VAR"

    "YAŞADIĞIM SAĞLIK PROBLEMLERİ VAR"

    Betül Öztürk, diyetisyen olan kişini zayıf olması gerekiyor diye bir durumun olmadığını ifade ederek, “ Yaşadığım sağlık problemleri var, 3 yıldır aldığım bir tedavi var. Tedaviden kaynaklı kilo aldığım ve verdiğim oluyor. Ayna karşısında kendimi barışık hissediyorum. Sosyal medya üzerinden de bu süreçleri zaten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Diyetisyen Sivas eo
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