'Zaman zaman kilo alıp veriyorum' Sosyal medyanın konuştuğu diyetisyen kiloları nedeniyle eleştirilmişti 'Sağlık problemleri yaşıyorum'

"DIŞ GÖRÜNÜŞÜMDEN ZİYADE MESLEĞİMDE BİR HATAM VARSA ELEŞTİRİLMEK İSTERİM"

Öztürk "Bu noktada şunu örnek vermek istiyorum, doktorlar da kanser olabiliyor. Göz doktoruna gittiğimizde gözlük takan bir doktor görebiliyoruz. Bu kişiler başarısız mı kesinlikle değil. Bizim alanımız sadece kilo verme alanında değil birçok alanda uzmanlığımız var." şeklinde konuştu.

Öztürk "Dış görünüşümden ziyade mesleğimde bir hatam varsa eleştirilmek isterim" diye de ekledi.