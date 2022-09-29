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  4. Zararlarını bilseniz eve sokmazsınız! Kahvaltıda sağlık sanarak yediklerimiz diyabet ve kanser riskini artırıyor

Zararlarını bilseniz eve sokmazsınız! Kahvaltıda sağlık sanarak yediklerimiz diyabet ve kanser riskini artırıyor

29.09.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı gün boyu dinç ve sağlıklı kalmamızı sağlayan en önemli öğün. Uzmanlar güne kahvaltı yapmadan başlamamanızı öneriyor. Ancak kahvaltı sağlıklı olsa bile kahvaltıda yediğimiz bazı gıdalar sağlığımızı içten içe bitirebiliyor. Birçok kişinin sağlıklı sandığı bu gıdalar aslında oldukça tehlikeli.

Herkesin kahvaltı düzeni farklılık gösteriyor. Bazı kişiler bu öğünü saatlerce çok çeşitli kahvaltılıklar ile yapsa da bazıları ayaküstü atıştırmalıklarla geçiştiriyor. Ayaküstü yenilen yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkileyebiliyor. Formda kalma vaadi ile satılan kahvaltılık gevrekler oldukça zararlı etkiler taşıyor. İçeriğinde bulunan katkı maddeleri nedeniyle diyabet, kanser, obezite gibi tehlikeli hastalıklara zemin oluşturabiliyor.

KAHVALTILIK GEVREK NEDEN ZARARLI?

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Şeker miktarının fazlalığı: Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen bu kahvaltılık gevreklerin yapısında bulunan yüksek miktarda şeker, düzenli olarak her gün mısır gevreğiyle kahvaltı yapan kişilerin obezite riski altında bulunduklarını belirtmişlerdir.

Yabancı maddeler içermesi: Tahıl ve mısır gevreklerindeki en tehlikeli özellik GDO’lu yani genetiği değiştirilmiş organizmaların katıksıyla elde edilmeleridir. GDO’lu mısırlardan yapılan kahvaltılık gevrekler, diğer tüm sağlık risklerine aynı zamanda kanser ve iç organların yıpranması sorunlarını de ekleyebilecek niteliktedir.

Tuz oranının fazlalığı: Şeker miktarını tepki çekmemek adına daha düşük miktarlarda belirten üreticiler, şeker oranının azalmasıyla doğru orantılı olarak tuz oranını artırıyor ve böylece fazla tuz miktarı, sürekli bu ürünlerden tüketen kişiler için kalp krizi geçirme riskini artıyor. Kalp krizi olmasa bile yüksek tansiyona yol açabiliyor.

KAHVALTIDA YENMEMESİ GEREKENLER

HAZIR MEYVE SULARI

HAZIR MEYVE SULARI
Hazır alınan meyve suları şeker, yapay tatlandırıcılar ve yapay renklerle takviyelidir. Böyle bir kombinasyonun sağlığımız için zararlı olduğunu biliyoruz. Kan şekeri seviyesini yükseltebilecekleri için pastorize edilmiş meyve suları da vücut tarafından iyi karşılanmamaktır. Eğer gerçekten meyve suyu içmek istiyorsanız en iyisi kendi meyvelerinizde kendi meyve suyunuzu yapmaktır. Ancak unutmamakta fayda var taze sıkılmış meyve sularında bolca meyve şekeri olan fruktoz bulunmaktadır.

MEYVELİ YOĞURT

MEYVELİ YOĞURT
Çoğu insanın kahvaltıda olmazsa olmazlarından biri de yoğurttur. Süt ürünü olduğundan sağlıklı ve besin değeri yüksek olduğunu düşünürüz ama durum ne yazık ki böyle değil. Meyveli yoğurt kahvaltıda kaçınılması gereken yiyecekler arasındadır. Mukus salınımını tetiklediği için balgama sebep olur. İçinde yapay maddeler ve şeker barındırır. Meyveli yoğurt yerine doğal yoğurt yemeyi tercih edebilirsiniz.

İŞLENMİŞ ET

İŞLENMİŞ ET
Sucuk, sosis gibi işlenmiş etler diyet içerikli olsun olmasın sağlığınız için zararlıdır. Bu etleri çoğu yüksek miktarda sodyum ve doymuş yağ içerir. Ek olarak, sindirilmesi zor yiyeceklerdir bu sebeple sizi yorgun ve ağırlaşmış hissettirir. Bunlar, yoğun bir günde çok hoş hissettirmeyen durumlardır. İşlenmiş etler yerine, tavuk yumurta ya da yanında bolca sebze ile yağsız herhangi bir et türünü deneyebilirsiniz.
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yoğurt diyabet kanser obezite kahvaltı Meyve suyu hastalık kahvaltılık gevrek zarar
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