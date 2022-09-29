Zararlarını bilseniz eve sokmazsınız! Kahvaltıda sağlık sanarak yediklerimiz diyabet ve kanser riskini artırıyor

Herkesin kahvaltı düzeni farklılık gösteriyor. Bazı kişiler bu öğünü saatlerce çok çeşitli kahvaltılıklar ile yapsa da bazıları ayaküstü atıştırmalıklarla geçiştiriyor. Ayaküstü yenilen yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkileyebiliyor. Formda kalma vaadi ile satılan kahvaltılık gevrekler oldukça zararlı etkiler taşıyor. İçeriğinde bulunan katkı maddeleri nedeniyle diyabet, kanser, obezite gibi tehlikeli hastalıklara zemin oluşturabiliyor.

KAHVALTILIK GEVREK NEDEN ZARARLI?

Şeker miktarının fazlalığı: Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen bu kahvaltılık gevreklerin yapısında bulunan yüksek miktarda şeker, düzenli olarak her gün mısır gevreğiyle kahvaltı yapan kişilerin obezite riski altında bulunduklarını belirtmişlerdir.

Yabancı maddeler içermesi: Tahıl ve mısır gevreklerindeki en tehlikeli özellik GDO’lu yani genetiği değiştirilmiş organizmaların katıksıyla elde edilmeleridir. GDO’lu mısırlardan yapılan kahvaltılık gevrekler, diğer tüm sağlık risklerine aynı zamanda kanser ve iç organların yıpranması sorunlarını de ekleyebilecek niteliktedir.

Tuz oranının fazlalığı: Şeker miktarını tepki çekmemek adına daha düşük miktarlarda belirten üreticiler, şeker oranının azalmasıyla doğru orantılı olarak tuz oranını artırıyor ve böylece fazla tuz miktarı, sürekli bu ürünlerden tüketen kişiler için kalp krizi geçirme riskini artıyor. Kalp krizi olmasa bile yüksek tansiyona yol açabiliyor.