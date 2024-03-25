Zeydan Karalar alkışı kesip "Burayı yayınlamayın" dedi: 'Taş medreseliler' çıkışından saatler sonra telefon açıp özür diledi

Karalar, şöyle devam etti: “Adana Türkiye’ye örnek olsun diye yola çıktım ben. Türkiye’de herkesi buluşturduk mu? Sağcısı, solcusu, Kürt’ü, Türk’ü, Alevi’si, Sünni’si, Ülkücüsü, milliyetçisi bir arada Zeydan Karalar’ı destekliyor mu? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz için ‘söz konusu vatansa, gerisi teferruat.’ Bizim için, genel olarak taş medreseli de, Ülkücü de, solcu da, AK Partilisi de, her partilisi de bizim kardeşimizdir. Biz hizmet için yola çıktık, birlik için yola çıktık Türkiye için yola çıktık. Adana için yola çıktık. Kozan için yola çıktık.”