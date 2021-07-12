Zilhicce ayında yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? İşte zilhicce ayı namazı kılınışı...

"Zilhicce ayında yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?" sorusunun yanıtı Müslümanlar tarafından araştırılıyor. 11 Temmuz'da başlayan zilhicce ayının ilk 10 gününde nasıl ibadet edilmeli sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte zilhicce ayı namazı kılınışı...

Zilhicce ayı ibadeti nasıl yapılır?

Zilhicce ayı, hac ibadetinin yerine getirilmesi nedeniyle oldukça önemli bir aydır. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak bilinen bu gün, içerisinde Kurban Bayramını da barındırmaktadır. 2021 dini günler takviminde Diyanet tarafından paylaşılan bilgilere göre zilhicce 11 Temmuz 2021 Pazar günü başlıyor.

Zilhicce'nin ilk 10. günü 20 Temmuz 2021 Salı'ya yani Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk geliyor. 11 Temmuz Pazar başlayan zilhicce ayı 9 Ağustos Pazartesi sona eriyor. Bunun ardından Muharrem ayı başlıyor.

ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR? * Kaza namazı kılmak, * Sadaka vermek, * Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak, * Tesbih namazı kılmak, * Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak.

ZİLHİCCE NAMAZI NASIL KILINIR? Zilhicce namazının, zilhicce ayının ilk 10 gününde kılınması önerilir. Bu namaz akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınır. Bu namazda Fatiha suresinin ardından İhlas suresi, sonrasında ise A’raf suresinin 142. Ayeti okunur. Bu namaza “ve veadna” namazı da denmektedir. İmam Muhammed Bakır’dan (aleyhi selam) nakledilen bir hadise göre bu namazı kılan kişiye hac sevabı verilir.