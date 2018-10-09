Gameboy akıllı telefonlarda hayat bulacak

Konsol dünyasına yön veren isimlerden biri olan Nintendo, 21 Nisan 1989 yılında satışa sunduğu Gameboy ile yeni bir çağın kapılarını aralamıştı. Taşınabilir konsol dünyasının temellerini atan Japon oyun devi, şimdi efsane konsolunu geleceğe taşımaya hazırlanıyor.
Öncelikli olarak şunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, taşınabilir konsol serüveni bitme noktasına geldi. Zaten artık konsol üreticilerinin de yeni bir taşınabilir konsol üretmek için çalışmaları yok.
Bu sektörün temellerini atan Nintendo da artık taşınabilir konsol olayının bittiğini kabullenmiş durumda. Fakat sızdırılan son bilgilere göre, Japon oyun devi efsane konsolunu yeni nesil teknolojiyle birleştirmeye hazırlanıyor.
Nintendo’nun şu aralar üzerinde çalıştığı özel bir telefon kılıfı, pek çok akıllı telefonu saniyeler içerisinde Gameboy’a dönüştürecek. Alt kısmında orijinal Gameboy’da olduğu gibi fiziksel tuşların yer aldığı kılıfta, sınırlı bir ekran alanı yer alacak.
Açık konuşmak gerekirse, bu kılıfın özellikle Retro hayranları tarafından fazlasıyla talep göreceğini söyleyebiliriz. Tabi ki bir diğer mesele de oyunlara nasıl ulaşılacağı. Muhtemelen Nintendo bu oyunları toplu bir şekilde App Store ve Google Play üzerinden satabilir. Aynı şekilde oyunların tek tek satılması da söz konusu olabilir. Bekleyip göreceğiz.
ABD Başkanı Trump özür diledi
Son dakika PKK/KCK operasyonu! 8 ilde çok sayıda kişi gözaltında
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı
AK Parti ve MHP'nin önündeki en büyük engel!
Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum