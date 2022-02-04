Gamerlar için özenle seçilmiş 300 TL altı en iyi oyuncu mouse çeşitleri

Gamerların birçok oyunda başarıya ulaşmak için etkili ve hızlı hamleler yapmaları gerekiyor. Tam da bu noktada devreye giren oyuncu mouse çeşitleri; ergonomik yapı, kompakt tasarım, her yüzeyde rahatça kayabilme, dayanıklı malzeme ve yüksek hız gibi özelliklerle öne çıkıyor. Ayrıca bazı oyuncu mouse modellerinde yer alan RGB aydınlatma ve ışık efektleri, oyun deneyiminin son derece keyifli bir hale dönüşmesini sağlıyor. Haydi, kalitesiyle adından söz ettiren 300 TL altı en iyi oyuncu mouse modellerine birlikte göz atalım!

1. Kaliteyi hissedin: Logitech G G102

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Birbirinden kaliteli teknolojik ürünleriyle adından sıklıkla söz ettiren Logitech, oyunculara başarı ve konfor sunan Logitech G G102 modeliyle beğeni kazanıyor. Logitech G G102, sade ve şık tasarımının yanı sıra RGB aydınlatmasıyla da oyunculardan tam not almayı başarıyor. 16,8 milyon renk seçenekli RGB aydınlatma desteği sunan Logitech G G102, oyunculara istedikleri atmosferi yaratma şansı veriyor. 6 tuşlu ergonomik tasarımı sayesinde rahat ve güvenli bir tutuş sağlayan Logitech G G102, oyun sırasında atik hamleler yapmaya yardımcı oluyor. Metal yaylı tuş gerginliği özelliğiyle oyuncuların aynı tuşa defalarca tıklayabilmesine imkan tanıyor.

2. Oyuncuların yoldaşı: Rampage Smx-g38 Claw

En hızlı oyuncu mouse çeşitleri arasında yer alan Rampage Smx-g38 Claw, 7200 DPI değerindeki hassasiyeti sayesinde oyunlarda aktif ve başarılı hamleler yapmaya yardımcı oluyor. Özel tasarımı sayesinde mükemmel bir tutuş hissi sunan Rampage Smx-g38 Claw, farklı el yapılarına uyum sağlamak için değiştirilebilir tutuş plakaları içeriyor. Bu sayede oyuncuların ellerine göre kolayca küçük veya büyük bir hale dönüştürülebiliyor. RGB LED ışık aydınlatma özelliğiyle de beğeni kazanan Rampage Smx-g38 Claw, son derece şık bir görünüm sunmayı başarıyor.

3. Estetik tasarım: Everest Gx69 Javelin

Göz alıcı tasarımı ve 7 adet makro tuşuyla oyuncuların dikkatini üzerine çekmeyi başaran Everest Gx69 Javelin, en iyi oyuncu mouse çeşitleri arasında yer alıyor. RGB LED özellikli model, oyunculara kendi tarzlarına uygun renkleri seçme şansı veriyor. Bu sayede daha keyifli bir oyun deneyimi gerçekleşiyor. 4800 DPI hız seviyesi sunan Everest Gx69 Javelin, oyun sırasında oyuncuların hızlı tepkiler verebilmelerini sağlıyor. Kendine özgü tasarımı ile kullanıcılarından tam not almayı başaran model, ele tam oturduğu için rahat bir kavrama hissi sunuyor.

4. Profesyonel oyuncuların tercihi: SteelSeries Rival 3

SteelSeries Rival 3, tercihini her zaman sadelikten yana kullanmak isteyen oyuncular tarafından en çok tercih edilen oyuncu mouse modelleri arasında yer alıyor. Sade tasarımı ile beğeni kazanan model, kenarlarındaki ve üst kısımdaki LED aydınlatmayla farklı bir tarz ortaya koyuyor. Aşınmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklı malzemelerden üretilen SteelSeries Rival 3, uzun ömürlü bir kullanım sunması sebebiyle birçok oyuncunun takdirini kazanıyor. Ayrıca hafif ve ergonomik tasarımıyla oyunculara konfor sunuyor, el ve omuzlarda gerginlik sebebiyle ağrı oluşmasının da önüne geçiyor.

5. Tercihlerinize göre şekillendirin: Logitech G300s

Ergonomik yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde adından sıklıkla söz ettiren Logitech G300s, en kaliteli oyuncu mouse çeşitleri arasında bulunuyor. 9 adet programlanabilir tuş sunan Logitech G300s, çok komutlu makro atamaları yapmaya imkan tanıyor. Bu sayede oyuncuların daha verimli bir şekilde oynamalarını sağlıyor. Üstelik iki elle de rahatça kullanılabiliyor. Farklı renklerde aydınlatma seçenekleri sunan Logitech G300s, kullanıcıların sevdikleri rengi seçmelerine imkan tanıyor. Dayanıklı malzemeleri ile uzun ömürlü bir kullanım sunan Logitech G300s modeli, sürtünmeyi önleyen ayakları sayesinde her yüzeyde rahatça kullanılabiliyor.

6. Uygun fiyatlı ve kaliteli: HP X220

Uygun fiyatlı oyuncu mouse modelleri arasında yer alan HP X220, üstün kalitesi ve fonksiyonel özellikleriyle oyunculara göz kırpıyor. Standart mouse modellerinden 8 kat daha hızlı bir çalışma performansı gösteren HP X220, oyuncuların çevik hamleler yapmalarını kolaylaştırıyor. Teflon ayak teknolojisi sayesinde dengesini başarıyla koruyan model, birçok yüzey üzerinde rahatlıkla kayabiliyor. Dayanıklı malzemeleriyle de adından söz ettiren HP X220, aşınma ve yıpranmalara karşı direnç gösteren güç kablosuyla oyunculara güven veriyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli oyuncu mouse modeli satın almak isteyenler için en ideal öneriler arasında bulunuyor.

7. Hafif ve çevik: Corsair CH-930C011-EU Katar Pro

Yüksek performanslı oyuncu mouse çeşitleri arasında yer alan Corsair CH-930C011-EU Katar Pro, oyunlarda her zaman başarıyı hedefleyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Siyah rengin asaletinden güç alan Corsair CH-930C011-EU Katar Pro, son derece modern görünümüyle birçok kişinin beğenisini kazanıyor. Mouse tekerleğine uygulanabilen dinamik RGB aydınlatma sayesinde oyuncuların sevdikleri rengi tercih etmesine imkan tanıyor. Programlanabilir 6 tuşu ile kişiselleştirilmiş bir deneyim vadediyor. 12.400 DPI değerindeki optik sensörü ile üst düzey bir hız sergileyerek profesyonel oyuncuları memnun ediyor. Ayrıca ultra hafif yapısıyla da kullanım kolaylığı sunuyor.

8. Ergonomik ve şık: ASUS Tuf Gaming M3

Hem ergonomik yapısıyla hem şık ve modern tasarımıyla oyuncuların dikkatini üzerine çeken ASUS Tuf Gaming M3, en güzel oyuncu mouse çeşitleri arasında yer alıyor. Kompakt ve ergonomik tasarımı sayesinde avuç içinde rahatlıkla tutulabilen ürün, gamerların oyun sırasında keyifli bir deneyim yaşamasına yardımcı oluyor. Hafif yapısıyla ise konfor vadediyor. Aşınmaya karşı dirençli kaliteli malzemelerden üretilen ASUS Tuf Gaming M3, hafif yapısıyla da oyuncuların beğenisini kazanıyor. RGB aydınlatma özelliği sunan model, mouse üzerindeki logonun istenilen renkte aydınlatılmasını sağlıyor.

9. Verimli, konforlu ve hızlı: Lucatech Butterfly GX910

Uygun fiyatlı en iyi oyuncu mouse çeşitleri arasında yer alan Lucatech Butterfly GX910, fonksiyonel özellikleri sayesinde gamerlar için keyifli bir deneyim sunmayı başarıyor. Hiper hız seviyesinde yanıt verebilen 7 adet ayarlanabilir tuşuyla oyunların son derece pratik ve keyifli bir şekilde oynanmasına yardımcı oluyor. Üstelik model, son derece dayanıklı bir yapı sunuyor. RGB aydınlatmalı Lucatech Butterfly GX910, 7200 DPI optik sensörü sayesinde daha yüksek hassasiyet sağlıyor. Böylece gamerlar için oyun sırasında rahatça mücadele edebilme şansı tanıyor. Konforu göz önünde tutarak tasarlanan Lucatech Butterfly GX910, oyuncuların yorulmadan mouse kullanmasına yardımcı oluyor.

10. Oyunlarda zafere ulaşmak isteyenlere: Xpg Infarex M20

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Oyun sırasında daha aktif bir performans sergilemek isteyen gamerlar için özel olarak üretilen Xpg Infarex M20, en kaliteli oyuncu mouse modelleri arasında bulunuyor. Dayanıklı ve kaliteli malzemelerden üretilen model, uzun süreli bir kullanım sunması sayesinde gamerlara avantaj kazandırıyor. RGB aydınlatmaları ve ışık efektleriyle beğeni kazanan Xpg Infarex M20, gamerların oyun atmosferine kolayca adapte olmasını sağlıyor. Ergonomik bir tasarıma sahip olduğu için ele kolayca oturuyor ve hafif yapısı sayesinde kullanıcılarına konfor sunuyor. Omron anahtarı ile oyun sırasında yüksek hassasiyet vadediyor.