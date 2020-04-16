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  4. Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2020 20:34 | Son Güncelleme

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Savaş Dalançıkar’ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Rize Fındıklı Öğretmenevi'nde işlediği cinayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanan zanlı Savaş Dalançıkar, sorguda cinayeti itiraf etti.

"YERE YATAR VAZİYETTEYKEN BOĞAZINA BIÇAK DARBESİ VURDUM"

Yakalandıktan sonra sorguya alınan ve Gamze Pala'ya aşık olduğunu belirten Savaş Dalançıkar "Gamze’yi 5 yıldan fazladır tanırım. Ben maktulün çalıştığı yere zaman zaman onu görmek için giderdim. Gamze’yle sohbetimiz vardı. Sosyal tesislerde çalışıyordu. Daha sonra Gamze, öğretmenevinde çalışmaya devam etti. Öğretmenevinde çalıştığı dönemde onu uzaktan görüyordum. Olay günü 17.00-18.00 gibi arkadaşlarla bir yere gidip alkol aldık. Sonrasında parka gittim ve Gamze’yi çok düşündüm. Ardından eve gittim. Evden bıçak ve silah alıp tekrar parka indim. Daha sonra Gamze’nin çalıştığı öğretmenevine gittim. Gamze'nin yanında çalışma arkadaşı olan bir beyefendi vardı. Ancak ben onun çalışma arkadaşı olduğunu bildiğim için Gamze’yi kıskançlık kastıyla öldürmedim. Ben öğretmenevi kapısından girdikten sonra Gamze’ye seslendim ve silahı gösterdim. Gamze ve yanındaki şahıs paniklendi. Onlar panikleyince ben de panikle iki el ateş ettim. İlk başta 4-5 metre mesafeden ateş ettim ancak daha sonra yaklaşarak ateş etmeye çalıştım. Silahım tutukluk yaptı. Daha sonra Gamze’nin yanına gittim, yere düşmüştü. Yere yatar vaziyetteyken boğazına bıçak darbesi vurdum" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
gamze pala Savaş Dalançıkar Rize cinayet

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