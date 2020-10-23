HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gana'da kilise çöktü: 18 ölü

Gana'da kilise çöktü: 18 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2020 01:14 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Eastern vilayetinde 6 katlı kilisenin çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da kilise çöktü: 18 ölü

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Eastern Vilayet Direktörü Richard Amo Yartey, yaptığı açıklamada, vilayetin Manso Akroso bölgesinde 6 katlı bir kilisenin çöktüğünü belirtti.

Enkaz altındaki 18 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Yartey, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

NADMO ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Yartey, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Olay sırasında kilisede 60'tan fazla kişinin bulunduğu öne sürüldü.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Hamileliğinin son haftasında iddia için bakın ne yaptıHamileliğinin son haftasında iddia için bakın ne yaptı
MHRS ile hastane randevusu nasıl alınıyor?MHRS ile hastane randevusu nasıl alınıyor?
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt
İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
'Türkiye ile ilgili bilgim 7 yıl evveline ait'
'Türkiye ile ilgili bilgim 7 yıl evveline ait'
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Diğer Haberler
Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da 'erken oy' kullanacak
Trump, Florida'da 'erken oy' kullanacak
Macron, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü
Macron, Sarkisyan ile görüştü
Hamileliğinin son haftasında iddia için 1,5 kilometre koştu
Hamileliğinin son haftasında iddia için bakın ne yaptı
Kan donduran iddia! Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürmüşler
Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürmüşler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Hollandalı hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.