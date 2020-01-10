HABER
  4. Gana’dan Türkiye’ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret

Gana’dan Türkiye’ye dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey’in Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey 11-14 Ocak 2020 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Dışişleri Bakanlığı, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey’in Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey 11-14 Ocak 2020 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Gana’dan ülkemize dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında işbirliğimizin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılacaktır" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Geçit vermeyeceğiz Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Geçit vermeyeceğiz
Kanal İstanbul projesini inceleyen İYİ Parti'den açıklamaKanal İstanbul projesini inceleyen İYİ Parti'den açıklama

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Buna geçit vermeyeceğiz

Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Geçit vermeyeceğiz

Kanal İstanbul projesini inceleyen İYİ Parti'den açıklama

Kanal İstanbul projesini inceleyen İYİ Parti'den açıklama

Erdoğan talimat vermişti! 'Hayvan Haklarını Koruma Kanunu' teklifi Meclis'e geliyor

Erdoğan talimat vermişti! Meclis'e geliyor

Deniz Baykal'dan hükümete Libya desteği

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Abdullah Gül' açıklaması!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Abdullah Gül' açıklaması!

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocukların uzlaşma talebi 'şiir' şartıyla kabul edildi

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.