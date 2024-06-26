HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Gar katliamı davası' 1 Temmuz'a ertelendi

'Gar katliamı davası' 1 Temmuz'a ertelendi

26.06.2024 19:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 Günü 101 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısına ilişkin 10'u tutuklu 16'sı firari 26 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz'a ertelendi.

'Gar katliamı davası' 1 Temmuz'a ertelendi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 101 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kasım 2016'da görülmeye başlanan davanın 3 Ağustos 2018'de çıkan sonucunda, aralarında Erman Ekici'nin de bulunduğu 10 sanık, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '101 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 101'er kez olmak üzere toplam 102'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ayrıca 'Örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekinci ile firari 16 sanık hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedildi.

MAHKEME TBB'NİN DAVAYA KATILMASINA KARAR VERDİ

16 sanık ile Erman Ekici'nin, 'İnsanlığa karşı suç' ve 'Kasten öldürme' suçlarından Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken; taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bazı siyasi parti ve sendika temsilcilerinin de takip ettiği duruşmada, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, davaya katılmaya ilişkin talebine dair "Huzurdaki dosya Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük katliam dosyası. Bu olay belki de yüzlerce yıl sonra anılacak bu yargılama da öyle. TBB, insan haklarını korumak görevi doğrultusunda insanlığa karşı işlenen suçlar açısından açılan ilk dava olmasından dolayı katılmak en doğal hakkıdır. Katliamda hayatını kaybeden yurttaşlarımızdan biri de Avukat Uygar Coşkun idi. Bu yüzden TBB’nin davaya katılımını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mahkeme, bunun üzerine TBB’nin davaya katılmasına karar verdi.

Mahkeme Başkanı, söz isteyen ailelere salonda hoparlör olmamasını gerekçe göstererek mümkün olmadığını ifade etti. Tüm duruşmaları takip ettiklerini dile getiren aileler ise mahkemeden söz almak istedi. Ardından başkan, mikrofon temin edilmesi için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Mikrofonun temin edilmesinin ardından mahkeme başkanı olayda hayatını kaybeden Uygar Coşgun’un annesi Nuray Coşgun’a söz verdi. Oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Coşgun, "Benim torunum, babasını 2 buçuk yaşında kaybetti. Mezarlığa gittiğimizde ‘burası babamın evi’ diyor. Bana ‘bu hayatta ne istersiniz?’ diye sorsalar ‘bir kere daha evladıma sarılmak isterim, bir kere.’ Biz adalet istiyoruz, gerçek adalet istiyoruz" dedi. Hayatını kaybeden Güney Doğan’ın annesi Derman Doğan da oğlunun Ankara’ya barış için geldiğini ifade etti. Oğlunun katledildiğini söyleyen Doğan, mahkemeden adalet istediğini belirtti.

DURUŞMAYA 1 TEMMUZ'DA DEVAM EDİLECEK

Maktul ailelerinin ifadelerinin ardından, mahkemede bir karar çıkmazken, duruşma 1 Temmuz 2024 Günü'ne ertelendi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye başkanı aracıyla çarptı! Hayatını kaybettiBelediye başkanı aracıyla çarptı! Hayatını kaybetti
Adı skandallara karışan hakimin suç ortağı savcı çıkmıştı! İhraç edildiAdı skandallara karışan hakimin suç ortağı savcı çıkmıştı! İhraç edildi
Ülkede ortalık karışmıştı! Geri adım attı: 'İmzalamayacağım'Ülkede ortalık karışmıştı! Geri adım attı: 'İmzalamayacağım'
Anahtar Kelimeler:
Ankara
En Çok Okunan Haberler
Kaza yapan otobüsün sürücüsü fenomen çıktı! Aşırı hızdan ceza yedi

Kaza yapan otobüsün sürücüsü fenomen çıktı! Aşırı hızdan ceza yedi

Dursun Özbek çılgına döndü! "Haddini bil, sen kimsin" diyerek salonu terk etti

Dursun Özbek çılgına döndü! "Haddini bil, sen kimsin" diyerek salonu terk etti

SON DAKİKA: Kulislerde gündem oldu: Vergi cezaları için karar: Yeniden uzlaşmaya dönüldü

SON DAKİKA: Kulislerde gündem oldu: Vergi cezaları için karar: Yeniden uzlaşmaya dönüldü

Çanakkale'de korkulan oldu! Alevler antik kente ulaştı: Karadan ve havadan müdahele

Çanakkale'de korkulan oldu! Alevler antik kente ulaştı: Karadan ve havadan müdahele

Adı skandallara karışan hakimin suç ortağı savcı çıkmıştı! İhraç edildi

Adı skandallara karışan hakimin suç ortağı savcı çıkmıştı! İhraç edildi

Beşar Esad'ın canını sıkacak gelişme: "Tarihi bir karar"

Beşar Esad'ın canını sıkacak gelişme: "Tarihi bir karar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.