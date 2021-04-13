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Gara şehidinin silahı Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu

13.04.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın silahı bulundu.

Gara şehidinin silahı Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu

İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bismil'de düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist İbrahim Halil Ercan yakalandı.

Operasyonda, 2 el bombası, 5 elektrikli infilak kapsülü, telsiz, tabanca, 5 fişek, 2 dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan kitap, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan teröristin üzerinde bulunan tabancanın, terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve Gara'da şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'ya ait olduğu tespit edildi.

Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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şehit pkk Diyarbakır Gara

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