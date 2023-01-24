Garanti BBVA çalışma saatleri: Garanti BBVA şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar müşterilerine farklı şekillerde hizmet sunmaktadır. Son dönemlerde internet bankacılığı ve mobil bankacılık oldukça popüler hâle gelmiştir. Ancak bazı işlemler için banka şubelerinde bulunmak gerekir veya vatandaş işini bizzat yüz yüze halletmeyi seçebilir. Bu tarz durumlar için sıkça sorulan sorulardan biriside bankaların çalışma saatleridir. Peki günümüzde oldukça geniş bir kitleye hitap eden Garanti BBVA bankasının çalışma saatleri nedir?

Garanti BBVA saat kaçta açılıyor?

Garanti BBVA, kullanıcıları tarafından çalışma saatine kaçta başladığı sıklıkla sorulan bir bankadır. Banka işlemlerini direk bankaya giderek yüz yüze tamamlamak isteyen müşteriler Garanti BBVA çalışma saatleri içerisinde işlemlerini halledebilirler. Garanti BBVA açılış saati 09.00'dır. Garanti BBVA mesai saatleri başlangıcı bayram veya özel günlerde değişiklik gösterebilmek ile birlikte genel olarak açılış saati 09.00’dur.

Garanti BBVA öğle arası saatleri 12.30 ve 13.30 arasındadır. Garanti BBVA şube çalışma saatleri bazı özel durumlarda değişiklik gösterebiliyor olsa da genel olarak 09.00'da açılır ve öğle arası sonrasında kapanışa kadar hizmet vermeye devam eder. Müşteriler, Garanti BBVA mesai saatleri içerisinde şubelerden bu saatler arasında hizmet alabilir.

Garanti BBVA saat kaçta kapanıyor?

Garanti BBVA kapanış saati müşterileri tarafından oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. Garanti BBVA kapanış saati 17.00 da son bulacak şekilde belirtilmiştir. Garanti BBVA çalışma saatleri özel günler veya bayramlarda değişiklik gösterebiliyor olsa da genel olarak 17.00'dır. Garanti BBVA şube çalışma saatleri tüm şubelerde aynı olacak şekilde yani 09.00 - 17.00 arasında düzenlemişse de bazı durumlarda farklılık olabilir.

Garanti BBVA cumartesi günleri açık mı?

Garanti BBVA müşterilerine hafta içi hizmet veren bankalardan birisidir. Garanti BBVA şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Garanti BBVA ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan birisidir ve kullanıcıları banka şubesine gitmeden önce çalışma saatlerini öğrenmek isteyebilir. Çalışma saatlerini öğrenmek isteyen Garanti BBVA kullanıcıları için şubelerin açık olduğu aralıklar şu şekildedir: