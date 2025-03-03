Gardırobunun düzenini sağlamak için en iyi depolama fikirleri

1. Kışlık-yazlık ayırmak çok iyi fikir!



Mevsimlik kıyafetleri ayırmak gardırobun düzeni için şart diyebiliriz. Hem kışlık hem yazlık bütün kıyafetler dolabında durursa bir karmaşa olabilir. Bunu önlemek için yapman gereken kışın kışlıklara, yazın ise yazlıklara gardırobunda yer vermen! Bu sayede dolabın çok daha düzenli olacaktır.

2. Kırışıklıkları açmanın en kolay yolu Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi!



Kıyafetleri düzleştirip gardırobunda tutarsan daha düzenli oluyor. Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, buharla kıyafetlerinizi mis gibi yapıyor. Ayrıca kıyafetleri düzleştirip dolaba koyduğunda çıkarıp giymek çok daha kolay oluyor.

3. Akıllı askılar ile dolabın çok daha derli toplu!



Hepimiz dolapta askı kullanıyoruz ama normal askılar çok yer kaplıyor. Bunun yerine birden fazla şey asılan askıları tercih ederek gardıropta kendine yer açabilirsin. Dolapta yerden tasarruf edeceğin çoklu askılar gardırop düzeninin olmazsa olmazı aslında!

4. Kategorileştirme dolapta düzen sağlıyor.



Kıyafetlerinizi düzenlemek için kategorilemek iyi bir fikir olabilir. Günlük kıyafetler için ayrı, dışarı kıyafetlerin için ayrı alanlar ayarladığında hem dolabın daha düzenli görünüyor hem de kıyafet seçmek kolaylaşıyor.

5. Çekmeceler için organizatörler şart!



Çekmecelerin içleri ne kadar düzenlersek düzenleyelim mutlaka dağılıyor. Bunu önlemenin yolu organizatörler. Çekmece içi organizatörleri kullanarak her şeyin daha düzenli olmasını sağlayabilirsin. Organizatörler sayesinde neyin nerede olduğunu da kolayca görebiliyorsun.

6. Katlama tekniklerini mutlaka öğrenin!



Katlama teknikleri hayat kurtarıyor. Gardırobunun daha düzenli olması için bu teknikleri araştırabilirsin. Marie Kondo'nun katlama tekniğine bakarak kolayca gardırobunu düzene sokabilirsin.

7. Ayakkabılar ortada olmaz!



Ayakkabıları kapı önüne koyuyor olabilirsin ama bu dağınık görünmeye neden oluyor. Bunun yerine ayakkabılarını kutularda saklayabilirsin. Aynı zamanda bu kutularda ayakkabıların tozlanmıyor.

8. Şeffaf saklama kutuları ile her şey daha görünür!



Gardırobun için aldığın kutular şeffaf olursa görebileceğin için aradığını bulman çok daha kolay olacaktır. Şeffaf kutuları içinde ne var diye her seferinde görmek için açmana gerek kalmıyor. O yüzden gardırobuna alacağın kutuların şeffaf olması çok daha avantajlı olacaktır.

9. Çantaları dik saklamak gerek.



Bu hem çantalarının kırılmasını engelliyor hem de sana yer tasarrufu sağlıyor. Gardırobunun düzenini sağlamak istiyorsan çantalarını üst üste yığmak yerine dik şekilde saklayabilirsin.

10. Takıları iç içe koymak olmaz.



Takılarını gardırobunun bir bölümünde saklıyorsan aslında çok doğru yapmıyorsun. Asıl yapman gereken takılar için bir pano kullanmak. Bu sayede takıları birbirine girmeden saklayabiliyorsun.