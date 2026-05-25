Gardırobunuzun ömrünü ikiye katlayacak askılama ve ütüleme kuralları

Kıyafet ömrünü uzatmak hem bütçenizi hem doğayı korur. Üstelik sevdiğiniz parçaları daha uzun süre üzerinizde taşımanızı sağlar. Doğru yıkama adımlarının yanı sıra ütüleme ve askılama aşamalarında da özenli davranarak kıyafetlerinizin ömrünü iki kat uzatabilirsiniz.

İşte bu aşamada dikkat etmeniz gerekenler:

1. Ütülemeyi tersten yapın.

Kıyafetleri tersten ütülemek, hem baskı hem renk kalitesinin uzun süre dayanmasını sağlar. Özellikle siyah, lacivert gibi koyu renkli kıyafetleri ön yüzünden ütülediğinizde parlama riski artar. Çünkü ütünün sıcak tabanı kumaş liflerini ezerek yıpratır ve eskime hızını artırır. Dolayısıyla kıyafetlerin ters yüzünü çevirerek bu gibi riskleri önlersiniz.

2. Kumaş türüne göre ayar yapın.



Her kumaş aynı ütü ayarını sevmez. Bazı kumaş türlerini nemli, bazılarını tam kuru, bazılarını ise buhar gücünden faydalanarak ütülemeniz gerekir. Örneğin; ketenleri nemliyken, ipek ve saten kumaşları tam kuruyken ütülerseniz eskime hızını yavaşlatırsınız. Buhar gücü inatçı kırışıklıkları açmada harikalar yaratsa da saten ve viskon gibi narin kumaşların yapısını bozduğundan, her kırışıklığa aynı davranmamanız da önemlidir. Bu aşamada kıyafet etiketini okuyarak hangi ayarı kullanacağınızı daha iyi kavrayabilirsiniz.

3. Kırışıklık açıcı spreyler kullanın.



Hassas kumaşlar buharı sevmiyor olsa da bu kumaşlardaki kırışıklıkları açmak için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Saten, viskon ve ipek gibi kumaşlara doğrudan buhar uygulamak yerine kırışıklık açıcı spreylerden faydalanabilirsiniz. Böylece hem ütü sıklığını azaltır hem de kumaş ömrünü uzatırsınız.

4. Ütüleme sonrası bekleyin.



Ütüleme sonrası kıyafetleri doğrudan askıya asmak da yapılmaması gereken hatalardandır. Çünkü kıyafetleri ütüden hemen sonra dolaba kaldırmak, sıcaklığın daha uzun süre korunması anlamına gelir. Üstelik su buharının diğer kıyafetlere nüfuz etmesine neden olur. Bu da form, doku ve renk deformasyonu yaratabilir. Bunun yerine ütülediğiniz kıyafetleri ısısı gidene kadar bir süre bekletmeniz, ardından dolaba kaldırmanız gerekir.

5. Doğru askıyı seçin.



Kıyafetlerin en büyük düşmanı tel askılardır. İncecik yapılı bu askılar omuz kısmındaki baskıyı artırarak kalıcı iz ve çıkıntı bırakır. Üstelik ceket ve kaban gibi ağır kıyafetleri taşıyamadığından form kaybına yol açar. Tel askılar yerine omuz kısımlarında dolgu bulunan kadife askılar ya da ahşap askılar kullanarak bu tür sorunlardan kurtulabilirsiniz. Kadife askılar, yumuşak yapılarıyla omuz kısmını desteklerken narin kumaşların formunu korur. Diğer askılardan kayıp giden ince kumaşlı tüm kıyafetleri bu tür askılarla uzun süre deforme olmadan saklayabilirsiniz.

6. Triko kumaşları katlayın.



Triko kazakları ve hırkaları asmak, kıyafetlerin aşağı sarkmasına neden olarak kalıcı form değişikliği yaratır. Kendi ağırlığıyla aşağı sarkan bu tür parçaları katlayarak saklamak en iyisidir. Örgü ve triko grubu kıyafetler kolay kolay kırışmadığından bu tür parçaları rahatlıkla katlayarak dolaba yerleştirebilirsiniz.

7. Yaka kısmına dikkat edin.



Gömlek ve polo yaka tişört gibi parçaları asarken yaka kısmına özen göstermeniz gerekir. Bu parçaları doğrudan askıya yerleştirdiğinizde ilk deformasyona uğrayan yer yaka kısmı olur. Çünkü yaka kısımları yer çekimi etkisiyle aşağı kayar ve askıda dengesiz kalır. Bu nedenle yakalı kıyafetleri yaka kısmından ilikleyerek asmanız, form bozulmasının önüne geçmenize yardımcı olur.

8. Pantolonlar için mandallı askı kullanın.



Pantolonları ortasından katlayarak askıya asmak, aynı bölgede iz kalmasına neden olur. Bu tür izler zamanla kalıcılaştığından her seferinde daha zor ütülenir. Bu nedenle kumaş pantolonları belinden ya da paçalarından mandallayarak asmanız gerekir. Böylece pantolonların kendi ağırlığıyla aşağı düşmesini önler ve formunu daha uzun süre korumasını sağlarsınız.

9. Tişörtleri alt kısmından askıya geçirin.



Tişörtleri askıya yaka kısmından geçirmek, bu kısımlarda genişlemeye yol açar. Çünkü kıyafeti askıya geçirmek için yaka kısmından çekiştirip zorlamanız gerekir. Bu da kıyafet ömrünü azaltan yıkıcı bir etmendir. Bu aşamada askıyı alt kısmından yukarı doğru geçirmeniz en doğrusudur. Esneme ve form kaybı gibi sorunları bu şekilde kolayca önleyebilirsiniz.

10. Dolapta boşluk bırakın.

Ütüleyip güzelce askıya yerleştirdiğiniz kıyafetleri gardıroba kaldırırken son olarak dikkat etmeniz gereken bir adım vardır. O da kıyafetler arasında hava akışı olacak kadar boşluk bırakmaktır. Çünkü gardırobun fazla sıkışık olması; kıyafetlerin arasından hava geçmesini önler, koku ve güve problemlerini artırır, ayrıca ütünün estetik etkisini bozar. Üstelik gardıropta bir şey ararken zorlanmanıza neden olur. Ancak kıyafetler arasında yeterli boşluğu bırakarak hem istediğiniz parçalara rahatça ulaşabilir hem de kıyafetlerin ömrünü uzatabilirsiniz.