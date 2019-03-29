AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP ile bu partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Gariban pancar çiftçisinin 39 milyonunu yemişler üstüne de 600 bin dolar da ihtilaf çıkmış, o haram para üzerinde debelenip duruyorlar." dedi.

Özhaseki, Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda partisince gerçekleştirilen "Mehmet Özhaseki Gölbaşılarla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine değinerek, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı.

Derslerine iyi çalıştıklarını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz ittifakın adı anlı şanlı Cumhur İttifakı'dır. Kimi adayımız MHP’den kimi adayımız AK Parti’den, bizim için değişen bir şey yok, ha AK Parti’den olmuş ha MHP’den olmuş. Çünkü biz bu bayrağa sevdalıyız, vatanımızı, insanlarımızı seviyoruz, hizmet etmek istiyoruz. Milli ve yerliyiz. Irkımız Türk, Kürt, Gürcü olabilir başımızın üstüne, Allah böyle yaratmış ama içimizdeki duygular yerli ve milli olmaktır. Ortak özelliğimiz de budur."