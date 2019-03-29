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"Gariban pancar çiftçisinin 39 milyonunu yemişler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Gariban pancar çiftçisinin 39 milyonunu yemişler üstüne de 600 bin dolar da ihtilaf çıkmış, o haram para üzerinde debelenip duruyorlar. Üzülerek bunu söylemek zorundayım. Bunu herkesin bilmesi lazım. Beni mahkemeye vermelerini bekliyorum ama veremezler çünkü haklıyım, doğruyu söylüyorum" - "Dosyayı incelediğimde eğer bu adamı haklı görseydim, yeminle söylüyorum bir tek kelime etmezdim ve 'üstüne gitmeyeyim adam haklı' derdim ama ortada pis bir iş ve lanetli bir para var"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP ile bu partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Gariban pancar çiftçisinin 39 milyonunu yemişler üstüne de 600 bin dolar da ihtilaf çıkmış, o haram para üzerinde debelenip duruyorlar." dedi.

Özhaseki, Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda partisince gerçekleştirilen "Mehmet Özhaseki Gölbaşılarla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine değinerek, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı.

Derslerine iyi çalıştıklarını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz ittifakın adı anlı şanlı Cumhur İttifakı'dır. Kimi adayımız MHP’den kimi adayımız AK Parti’den, bizim için değişen bir şey yok, ha AK Parti’den olmuş ha MHP’den olmuş. Çünkü biz bu bayrağa sevdalıyız, vatanımızı, insanlarımızı seviyoruz, hizmet etmek istiyoruz. Milli ve yerliyiz. Irkımız Türk, Kürt, Gürcü olabilir başımızın üstüne, Allah böyle yaratmış ama içimizdeki duygular yerli ve milli olmaktır. Ortak özelliğimiz de budur."

Özhaseki, Ankara için göreve hazır olduklarını vurgulayarak "Eğer sizler de uygun görürseniz 1 Nisan'dan itibaren 'bismillah' diyerek işe başlayacağız. Söylediğimiz bütün projeleri tek tek gerçekleştireceğiz. 5 yıl boyunca kimse bizden kavga duymayacaktır. Polemik, siyasi çekişme, didişme asla olmayacak. Herkese hizmet edeceğiz. Ne söylemişsek Allahın izni ile yerine getireceğiz. Bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz var, kendimize güveniyoruz." diye konuştu.

CHP'yi ve bu partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı eleştiren Özhaseki, şunları dile getirdi:

"İyi niyetli insanların arasında kavga olmaz, burada niye kavga var. Burada bir hazinecilik, definecilik, pis ve haram bir iş var. Defineciler kesin birbirleri ile kavga eder. Burada gariban pancar çiftçisinin 39 milyonunu yemişler üstüne de 600 bin dolar da ihtilaf çıkmış, o haram para üzerinde debelenip duruyorlar. Üzülerek bunu söylemek zorundayım. Bunu herkesin bilmesi lazım. Beni mahkemeye vermelerini bekliyorum ama veremezler çünkü haklıyım, doğruyu söylüyorum. Dosyayı incelediğimde eğer bu adamı haklı görseydim, yeminle söylüyorum bir tek kelime etmezdim ve 'üstüne gitmeyeyim adam haklı' derdim ama ortada pis bir iş ve lanetli bir para var."

- "Çık anlat, hadi"

Yavaş’ın mağdur rolü oynadığını aktaran Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş 'Beni televizyonlara çıkartıp olayı anlattırmıyorlar' diyor. Bir hafta 10 gündür açık duyuruda bulunuyorum. Benim televizyon haklarım var. Bu akşam Habertürk'te Ankara'mızı konuşacağım. Bütün haklarımı Yavaş’a devrediyorum. Çık anlat, hadi. Hangi televizyonda hakkım varsa, hangi kanalı istiyorsan, hangi sunucuyu istiyorsan karşına oturtacağız. Ama şu sorulara doğru dürüst cevap ver kardeşim. Günlük programını gazetecilere bile vermiyorlar. Dün Ticaret Odasına gitti beyefendi, yine polisler gazetecilerin önünü çevirdiler. Bir tek soru bile sordurtmuyor. Cevap verecek bir şey yok, oyun belli."

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek'in yanı sıra AK Parti, MHP ve BBP'liler ile vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Gölbaşı Mehmet Özhaseki mevlüt karakaya

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