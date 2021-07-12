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Garipoğlu ailesinin fotoğrafı tepki çekmişti! Dikkat çeken analiz

12.07.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Münevver Karabulut'un vahşice öldürüldüğü odada bulunan koltukta 12 yıl sonra çekilen fotoğraf karesi gündeme bomba gibi düştü. Garipoğlu ailesinin kanepe üzerinde mutluluk pozu vermesi tepkilere neden olurken, Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir tespit geldi.

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı tepki çekmişti! Dikkat çeken analiz

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Ailenin poz verdiği fotoğraf karesinde, Karabulut'un öldürüldüğü odada yer alan koltuğun üzerinde oturması dikkat çekti. Aile, gelen yorumlar üzerine fotoğrafı kaldırmak zorunda kaldı.

Bu tüyler ürperten paylaşım sonrasında Habertürk yazarı Fatih Altaylı çok sert bir yazı kaleme aldı.

ALTAYLI'DAN ÇARPICI ANALİZ

Hiçbir 'normal aile' nin 12 yıl sonra o koltuğun üzerinde mutluluk pozu vermeyeceğini belirten Altaylı, çarpıcı bir tespitte bulundu.

Cem Garipoğlu'nun ailesini mağdur etmediğini yıllar sonra anladığını ifade eden Altaylı, "Cem Garipoğlu bu ailenin bir sonucu imiş. Aile Cem Garipoğlu’nu üretmiş." diye yazdı.

Cem Garipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Cem Garipoğlu ailesi kim?Cem Garipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Cem Garipoğlu ailesi kim?


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Fatih Altaylı
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