Garipoğlu ailesinin fotoğrafı tepki çekmişti! Dikkat çeken analiz

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Ailenin poz verdiği fotoğraf karesinde, Karabulut'un öldürüldüğü odada yer alan koltuğun üzerinde oturması dikkat çekti. Aile, gelen yorumlar üzerine fotoğrafı kaldırmak zorunda kaldı.

Bu tüyler ürperten paylaşım sonrasında Habertürk yazarı Fatih Altaylı çok sert bir yazı kaleme aldı.

ALTAYLI'DAN ÇARPICI ANALİZ

Hiçbir 'normal aile' nin 12 yıl sonra o koltuğun üzerinde mutluluk pozu vermeyeceğini belirten Altaylı, çarpıcı bir tespitte bulundu.

Cem Garipoğlu'nun ailesini mağdur etmediğini yıllar sonra anladığını ifade eden Altaylı, "Cem Garipoğlu bu ailenin bir sonucu imiş. Aile Cem Garipoğlu’nu üretmiş." diye yazdı.



