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Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti

20.01.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Gaspard Ulliel, Fransa'nın Savoie bölgesinde kayak yaparken geçirdiği kaza yüzünden 37 yaşında hayatını kaybetti.

Gaspard Ulliel, kayak kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Gaspard Ulliel, Fransa'nın Savoie bölgesinde kayak yaparken geçirdiği kaza yüzünden 37 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız oyuncu en son olarak Marvel'in yakın zamanda yayınlanacak olan televizyon dizisi Moon Knight'ta rol almıştı.

Fransa'nın tanınan oyuncularından olan Ulliel'in ailesi Çarşamba günü haber ajansı AFP'ye yaptıkları açıklamada Alpler'deki bir kaza sonucu ünlü aktörün hayatını kaybettiğini aktardı.

Ulliel, Alt Tarafı Dünyanın Sonu ve Fransız moda devinin hayatını anlatan Saint Laurent filmlerinde rol almıştı.

Oyuncunun kayak yaparken bir başka kişiyle çarpışması sonucu ciddi bir beyin travması geçirdiği ve hava yoluyla Grenoble'daki bir hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Ulliel, kazanın ertesi günü hayatını kaybetti.

Kazaya karışan diğer kişinin hastaneye kaldırılmadığı ve soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

Fragmanı daha bu hafta yayımlanan Moon Knight dizisinde Ulliel, Midnight Man karakterini canlandırıyordu.

Fransa Maliye Bakanı, "Fransız sineması büyük bir yeteneğini, cazibesini ve enerjisini yitirdi" tweetini attı.

Gaspard Ulliel

Hannibal ile dünya çapında tanındı

Ulliel aynı zamanda model olarak da kariyerine devam ediyordu.

2010 yılında Bleu de Chanel parfümünün yüzü olarak Martin Scorsese'in yönettiği bir reklam filminde yer almıştı.

1984 yılında Paris'te doğan Ulliel, 11 yaşından beri oyunculuk yapıyordu.

2007 yılında Hannibal Doğuyor filminde Hannibal'ın gençliğini canlandırdığı rolüyle dünya çapında ün kazanmıştı.

Fransa'nın en prestijli sinema ödülü olan Cesar'da en iyi erkek oyuncu ödülünü 2017 yılında Alt Tarafı Dünyanın Sonu filmiyle elde etmişti.

Ulliel, çocukken bir köpek tarafından ısırılmış, bir röportajında bu saldırıdan ötürü yüzünde oluşan yaranın gamze gibi algılanmasının kariyerinde yardımcı olduğunu söylemişti.

Ulliel'in sevgilisi Gaëlle Piétri ve oğulları da kayak tatilinde ünlü oyuncu ile beraberdi.

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