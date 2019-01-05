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Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

SAMSUN'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda  'gaygubet evinde' dini nikahlı olarak yaşayan Mehmet S.

Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'gaygubet evinde' dini nikahlı olarak yaşayan Mehmet S. ve Ayşe Gül T. gözaltına alındı. Çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kaspamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve askeri öğrencilerden sorumlu 'bölge talebe mesulü' oldukları iddia edilen Mehmet S. ve dini nikahlı eşi Ayşe Gül T. hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. Polis, 'gaygubet evine' düzenlediği baskında çifti gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 bin 350 TL bulundu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

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