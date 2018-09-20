Gayriresmi AB liderler zirvesi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliğinin (AB) göçmen meselesinde ortak bir politika belirlemek konusunda ne kadar gecikirse, başının o kadar derde gireceğini ifade etti.

Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen gayriresmi AB liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Conte, göçmenler konusunda hala bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

AB üyesi ülkelere göçmen sorununun çözümünde çağrıda bulunan Conte, "Birbirimize göçmenler konusunda bir sonuca varmamız gerektiğini söyledik çünkü ne kadar geç kalırsak hepimizin başı o kadar zora girecek." diye konuştu.

Ağustos ayında Akdeniz sularında Afrikalı göçmenlerin Diciotti adlı gemi tarafından kurtarılması sonrası yaşanan gelişmeleri anımsatan Conte, yaşanan krizin "kazananı olmadığını" vurguladı.

Başbakan Conte, "Diciotti vakasında hepimiz kaybettik. Eğer Avrupa bir göç politikası olmasını istiyorsa, bu bir strateji belirlemesi, (sığınmacının iltica başvurusunu AB’ye giriş yaptığı ilk ülkede yapmasına ilişkin) Dublin prosedürünü gözden geçirmesi ve mümkün olan en kısa sürede dayanışma göstergesi olarak ortak idare mekanizmalarını benimsemesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.