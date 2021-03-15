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  4. Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi! İzmit'te yaşlı kadın ölümden kurtarıldı

Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi! İzmit'te yaşlı kadın ölümden kurtarıldı

15.03.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi! İzmit'te yaşlı kadın ölümden kurtarıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmandan sızan gaz kokusundan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 85 yaşındaki yaşlı kadını evinde ölmek üzereyken buldu.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi Kertel Tekke Geçidi Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 1. katındaki evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ceylan G.’nin evinden gaz kokusu geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

EKİPLER EVİN KAPISINI KIRARAK AÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler evin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve girmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak açıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İçeri giren ekipler, Ceylan G.’yi evin salon kısmında yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ceylan G.’nin baygın halde olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ceylan G., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler tarafından evde yapılan kontrollerde evin dağınık halde olduğu ve tezgahtan düşen ocağın gaz sızdırdığı görüldü. Ekipler, ocağa bağlı mutfak tüpünü kapatarak gaz tahliyesi yaptı. Evin dağınık halde olması ve ocağın açık olmasından şüphelenen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit

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