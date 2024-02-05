Gazeteci Azim Deniz'e silahlı saldırı: Şüphelinin takip anı kamerada! İlk açıklama geldi

Olay, saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp aracına yöneldi. Bu sırada kimliği henüz bilinmeyen kişi, Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gazeteci, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Azim Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ BÖYLE TAKİP ETMİŞ

Öte yandan, gazeteci Deniz'in evden çıkış anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, arkasından da Deniz'i tabancayla yaralayan şüphelinin takip ettiği görüldü.

Polis, şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

GAZETECİ AZİM DENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Aracına giderken saldırıya uğradığını söyleyen gazeteci Azim Deniz, “Sabah saat 9’da evden çıkıyordum. Bahçede aracıma geçtim. Aracıma tam giderken binanın otoparkında tanımadığım bir şahıs yanıma yaklaştı. Direkt yakın mesafeden ateş etti. Sonrasında da arabasına bindi. Arabasını park etmiş, daha önceden planlamış ve binanın önünde beklemiş. Sonra arabasına bindi kaçtı. Ben yardım istedim komşulardan. Oğlum kendi özel arabamızla beni hastaneye getirdi. Gerisini bilmiyorum. Sağ olsun hastanede başhekim ve doktorlarla birlikte tüm sağlık çalışanları ilgilendiler. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





