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Gazeteci Barış Pehlivan cezaevine teslim oldu

15.08.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Barış Pehlivan, koronavirüs nedeniyle tahliye edilen hükümlülerin tekrar cezaevine dönmesini gerektiren yasa kapmasında cezaevine girmek için Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na teslim oldu. Cezaevi önünde açıklama yapan Pehlivan, "Bana haftalardır bir açıklama yapılmasını istiyorum. Neden ben bu ülkenin meclisinden çıkan ve beni de kapsayan yasadan faydalandırılmıyorum" dedi.

Gazeteci Barış Pehlivan cezaevine teslim oldu

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandığı davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan 6 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikle dışarı çıktı. Yaptığı bir haber nedeniyle 30 Mart 2023'te hakkında bir dava açıldı ve mahkeme denetimli serbestlik şartlarının kaldırılarak tekrardan cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kovid tedbirleri kapsamında bir gün cezaevinde kalan Pehlivan ardından denetimli serbestlikle tekrar cezaevinden çıktı. Haklarında ilgili infaz hakimliğince denetimli serbestlik kararı verilen bazı hükümlüler hakkında, açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verildi. Bu hükümlüler arasında gazeteci Barış Pehlivan'da bulunuyordu. Pehlivan bugün teslim olmak için Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Pehlivan'a destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Enis Berberoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç, Zeynel Emre, gazeteci Murat Ağırel ve arkadaşları cezaevi önüne geldi. Barış Pehlivan cezaevi önünde basın açıklaması yaptıktan sonra cezaevine giriş yaptı.

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"BEN BUNUN İSYANINI EDİYORUM"

Gazeteci Barış Pehlivan, "Arkadaşlar ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Şu an Silivri Cezaevine de Türkiye Cumhuriyeti kimliğimle giriyorum. Orada bana Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir kimlik numarası var. Bunları niye hatırlatmak zorunda kalıyorum? Bu toprakların bir büyük millet meclisi var. Bu toprakların gazi meclisi var. Ve bu toprakların o Gazi Meclisi'nde bundan tam bir ay önce 15 Temmuz'da bir yasa çıktı. Ve o yasa 100 binden fazla kişiyi kapsıyordu. İçeride hükümlü olan cinayet hükümlülerini, tecavüz hükümlülerine, uyuşturucu satıcılarına, çocuk tacizcilerini kapsayan bir yasadan bahsediyoruz. O yasanın ikinci fıkrası, bakın maalesef bu kadar hukuk bilmek zorunda kalıyorum. 10. maddenin ikinci fıkrası benim cezaevine girmemi engelliyor. O geçici 10. maddenin ikinci fıkrası benim özgür olmamı emrediyor. Ancak buna rağmen ben gördüğünüz gibi maalesef Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmama rağmen bu ülkenin meclisinde çıkan yasadan faydalandırılmıyorum. Bana haftalardır bir açıklama yapılmasını istiyorum. Neden ben bu ülkenin meclisinden çıkan ve beni de kapsayan yasadan faydalandırılmıyorum. Benim bir cinayet hükümlüsünden bir tecavüz hükümlüsünden bir uyuşturucu satıcısından, bir dolandırıcıdan daha tehlikeli olduğumu mu düşünüyorlar? Ben neden faydalanamıyorum? Ben bunun isyanını ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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